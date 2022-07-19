اجراءات تفتيشية تطيح بـ4 متهمين بـ"الإرهاب" في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شؤون السيطرات في شرطة بغداد، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 4 متهمين بـ"الإرهاب" ضمن سيطراتها.

وقالت وكالة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية التابعة الى قيادة شرطة بغداد ومن خلال فريق العمل الذي وجه بتشكيله قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة وترأسه مدير شؤون السيطرات اللواء الحقوقي حسن خنجر عملية نوعية عبر نصب كمائن ضمن سيطرات ابو غريب الجديد والقديم وسيطرة هور رجب وسيطرة شاطئ دجلة ونتج عنها إلقاء القبض على أربعة متهمين وفق مذكرات قبض وتحري وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأشارت الى "التأكد من اسمائهم ضمن حاسبة المطلوبين وتبين أنهم مطلوبين وفق قضايا تتعلق بالإرهاب حيث تم اصطحابهم الى مراكز الشرطة التابعة للقيادة أيضا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".