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اجراءات امنية مشددة في أشهر شوارع العراق .. وثيقة

Category: أمـن

Date: 2022-04-23T08:25:26+0000
اجراءات امنية مشددة في أشهر شوارع العراق .. وثيقة

شفق نيوز/ كشفت وثيقة مسربة، اتخاذ اجراءات امنية مشددة لحماية العائلات البغدادية في شارعي المتنبي والصدرية وسط العاصمة.

وبحسب وثيقة تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فأن توجيهاً صدر بتشديد اجراءات التفتيش والتدقيق الامني لحماية شارع المتنبي ومنطقة الصدرية حتى ساعات الليل المتأخرة في العاصمة بغداد.

ويعد شارع المتنبي وسوق الصدرية الشعبي الحيوي أحد أشهر مناطق بغداد والعراق، وقد شهدا في السنوات الماضية تفجيرين مروعين راح ضحيتها العشرات من العراقيين.

ويعد المتنبي محطة ثقافية مهمة في البلاد كونه المركز الرئيسي لبيع وشراء الكتب بكل اختصاصاتها العلمية والأدبية حيث يرتاده الآلاف من الطلبة والمثقفين ومختلف الاختصاصات.

وتحيي العائلات البغدادية اماسي رمضانية وفعاليات ثقافية وشعبية بمناطق متفرقة من العصامة، إلا ان هاتين المنطقتين باتتا في الاونة الاخيرة قبلة لاحياء تلك الاماسي حتى اوقات الفجر الاولى.

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