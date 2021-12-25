اجراءات امنية مشددة في شارع مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باتخاذ القوات الامنية العراقية اجراءات مشددة في شارع مطار بغداد الدولي.

وابلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن القوات الامنية شددت، ظهر اليوم، من اجراءاتها الامنية ضمن شارع مطار بغداد الدولي.

وأرجع المصدر، سبب هذا الاجراء الى "انطلاق تظاهرة لمجموعة من الرافضين لايقاف الاعمال في نصب ابو مهدي المهندس داخل حدود المطار".

وفرضت القوات الأمنية العراقية ليل الجمعة على السبت، إجراءات أمنية مشددة داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد والتي تضم مباني حكومية إضافة إلى مقار البعثات الدبلوماسية، والسفارات الأجنبية في العراق.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تجمع العشرات من أنصار الحشد الشعبي والفصائل الشيعية بعد ورود أنباء حول إزالة صور "أبو مهدي المهندس" نائب رئيس هيئة الحشد من ساحة الفردوس .

ويحيي أنصار الحشد الشعبي والفصائل المسلحة الشيعية الموالية لإيران ذكرى عملية الاغتيال التي طالت سليماني والمهندس في مناطق عدة وسط وجنوب العراق.