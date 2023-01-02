اجراءات امنية مشددة عند مدخل مطار بغداد الدولي.. صور

شفق نيوز/ شهد مدخل مطار بغداد الدولي، يوم الاثنين، اجراءات امنية مشددة، وفق ما أفاد به مصدر أمني.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن اجراءات امنية مشددة اتخذت عند مدخل مطار بغداد الدولي ضمن الخطة الامنية الموضوعة لاحياء ذكرى "قادة الحشد".

وأشار المصدر، إلى أن الاستعدادات جارية حاليا لاحياء الذكرى السنوية لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني في قصف امريكي قرب المطار عام 2020.

وأعلنت الولايات المتحدة في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020، اغتيال قاسم سليماني بطائرة مسيرة عند خروج موكبه من مطار العاصمة العراقية بغداد، كما جرى اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس معه حيث كان يستقبل سليماني في المطار.