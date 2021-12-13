اجرام بغداد تكشف تفاصيل جريمة مروعة: قتلت طفلتها بذريعة ازعاج الجدة

شفق نيوز/ كشفت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد يوم الاثنين، عن تفاصيل جريمة قتل غامضة لطفلة في منطقة حي الكوفة شرق العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان؛ انه "بعد إحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بحادث قتل طفلة تحت ظروف غامضة، تم الانتقال الى محل الحادث وإعادة الإجراءات التحقيقية والكشف عليه".

وأضاف البيان، انه "تم التوصل الى معلومات تفيد بأن جدة المجنى عليها وشقيق والدتها كانا متواجدين داخل الدار لحظة حصول الحادث، حيث أشارت المعلومات الى أن المجنى عليها قد تعرضت الى طعن بواسطة سكين حسب تقرير الطب العدلي، وأن سبب الوفاة هو تمزق القلب والرئة اليسرى أثر الطعن بالصدر".

وتابع البيان انه "بعد التعمق بالتحقيق اعترفت والدتها بقتل ابنتها بحضور (أمها وشقيقها) بواسطة الطعن بالسكين كونها كانت تلعب مع شقيقها ومنعت جدتها من النوم ليلاً، مما أثار أعصابها وقامت بضربها وطعنها بواسطة سكين داخل الدار، ولدى فرار البنت بجرحها سقطت من سطح الدار وبعد فقدانها للوعي إثر النزيف قاما بالاستعانة بالجيران لنقلها للمستشفى وهناك فارقت الحياة".

وتم تدوين أقوال المتهمين ابتدائيا وصدقت قضائياً بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات، وتم إجراء كشف الدلالة وجاء مطابق للحقيقة وفقا للبيان.