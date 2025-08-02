اجتماع أمني موسع يناقش مواجهة التحديات في العراق

شفق نيوز- بغداد

عقد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، يوم السبت، مؤتمرًا أمنيًا موسعاً بمشاركة عدد من قادة قيادات العمليات والمحاور وبحضور قائد القوات البرية و مدير الاستخبارات العسكرية، إلى جانب هيئة ركن قيادة العمليات المشتركة.

وجرى خلال المؤتمر، بحسب بيان للقيادة، ورد لوكالة شفق نيوز، مناقشة مستفيضة للخطط العسكرية والأمنية الجارية والمستقبلية والتركيز على آليات إعادة الانفتاح العملياتي في مناطق المسؤولية ومجابهة التحديات.

كما بحث المجتمعون، سبل تعزيز الجاهزية للقوات والتأكيد على التنسيق العالي بين مختلف التشكيلات لتنفيذ الواجبات بكفاءة واحترافية عالية.

ووجه نائب قائد العمليات المشتركة، في ختام المؤتمر بمجموعة من التوصيات المقترنة بالتوقيتات وتحديد المسؤوليات لانجازها واهمية مراجعة الخطط بما يتلائم مع التحديات الحالية وآلية التنسيق مع القيادات المتجاورة والتعامل مع المعلومات الاستخبارية ومناقشة الاستعدادات وبناء القدرات لمجابهة التحديات والاستحقاقات الوطنية المقبلة.