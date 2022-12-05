اجتماع أمني عراقي يبحث "التنسيق الاستخباري" في سنجار

شفق نيوز/ ترأس مستشار الأمن القومي العراقي اسم الأعرجي، اليوم الإثنين، اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، بحضور قادة مجتمع الاستخبارات.

جاء ذلك وفق بيان صدر عن مكتبه، وورد الى وكالة شفق نيوز، مبينا أن الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وأوضح البيان، أنه جرى مناقشة الوضع الحالي في قضاء سنجار، واستعراض الظروف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك تحديد العوامل المؤثرة على الوضع في القضاء بشكل عام، إقليمياً ومحلياً.

كما ناقش المجتمعون، بحسب البيان، مسارات تطوير واقع قضاء سنجار، بما يفضي إلى استقرار أمني ومجتمعي ويعزز من مكانة وأهمية القضاء .

وذكر البيان، أن المجتمعين ختموا اجتماعهم بالتوصية للأجهزة الأمنية بالعمل الجاد والمستمر، للارتقاء بواقع قضاء سنجار أمنياً واستخباراتياً، بماينسجم والبرنامج الحكومي، ووفقا للمعطيات التي ناقشها الاجتماع سيتم رفع التوصية برؤية موحدة تعرض على السيد القائد العام للقوات المسلحة، للبتّ بها.

وتوصلت بغداد وأربيل في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وتوجد حالياً إدارتين محليتين لسنجار، إحداهما تم تعيينها من قبل الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك. كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.