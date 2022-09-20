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اجتماع أمني عراقي لمناقشة سلامة المياه الاقليمية في الخليج 

Category: أمـن

Date: 2022-09-20T14:25:47+0000
اجتماع أمني عراقي لمناقشة سلامة المياه الاقليمية في الخليج 

شفق نيوز/ عقد مجلس وكلاء الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، الجلسة "السابعة عشرة" لعام ٢٠٢٢، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس وقائد القوة البحرية. 

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب الاعرجي وورد إلى وكالة شفق نيوز، مضيفاً أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها. 

وبين أنه وفي مستهل الجلسة شدد الأعرجي على ضرورة الحفاظ على المياه الإقليمية في منطقة الخليج العربي، ومتابعة هذا الملف مع الجهات ذات العلاقة.

وناقش المجلس، وفق البيان، بروتوكولات التعاون والتنسيق والتدريب البحري مع بعض دول الجوار، والتي من شأنها حفظ أمن وسلامة المياه الإقليمية، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، بما يصب في مصلحة العراق وأمنه الوطني.

كما وجه المجلس، بحسب البيان، بتشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية والوزارات المختصة، لوضع سياسة أمنية وفقا لمصالح العراق عند عقد  الاتفاقيات الثنائية، على أن تكون سياسة التعاون المشترك بين العراق ودول الجوار في مجال التعاون الأمني والعسكري وفقا لمصالح الأمن القومي العراقي.

 

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