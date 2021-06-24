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اجتماع أمني عراقي-سعودي في الرياض.. هذه مخرجاته

Category: أمـن

Date: 2021-06-24T16:41:29+0000
اجتماع أمني عراقي-سعودي في الرياض.. هذه مخرجاته

شفق نيوز / ناقش وفد أمني حكومي عراقي مشترك، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، يوم الخميس، خلال اجتماع مع المسؤولين السعوديين في الرياض، قضايا عدة بينها أمن الحدود والمنافذ المشتركة.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وفد أمني حكومي مشترك، إلى المملكة العربية السعودية برئاسة الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة.

وضم الوفد العراقي، كلاً من رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الجمارك ورئيس أركان قيادة قوات حرس الحدود ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ومدير عام النقل البري ورئيس خلية الإعلام الأمني ومدير التخطيط في العمليات المشتركة.

ووفق بيان لخلية الإعلام الأمني، ورد لوكالة شفق نيوز،  استقبل من الجانب السعودي، قائد حرس الحدود في السعودية وكبار قادة الأمن والضباط، الوفد العراقي، معبرين عن "عمق علاقة الأخوة بين البلدين".

ونقل رئيس الوفد العراقي، بحسب بيان الخلية تحيات القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الداخلية والدفاع، مثنياً في الوقت نفسه على "كرم الضيافة وحسن الاستقبال".

وعقد الجانبان، بحسب البيان، "اجتماعاً مشتركاً جرى خلاله تداول عدد من المواضيع الأمنية المشتركة الخاصة بأمن الحدود والمنافذ وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز الاستقرار الأمني وتطوير الحركة التجارية بين العراق والسعودية".

وناقشا أيضا "موضوعاً يتعلق بمنفذ عرعر الحدودي وأهميته الكبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي وتأمين وتفعيل حركة التعاون التجاري بين البلدين وأهمية استمرار تبادل البضائع بمناطق التبادل التجاري بشكل آمن وفق استراتيجية أمنية مشتركة تضمن ديمومة التعاون بين العراق والسعودية".

وبحث الطرفان، "عددا من المواضيع الأمنية وأهمية تعزيز التعاون واستمرار التنسيق بين البلدين لما له من تأثير كبير على الاستقرار بشكل عام لما يمثله العراق والسعودية من عمق أمني واقتصادي واستراتيجي مهم للمنطقة".

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