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اجتماع أمني عالي المستوى لتأمين الزيارة الأربعينية.. صور

Category: أمـن

Date: 2022-09-03T08:47:54+0000
اجتماع أمني عالي المستوى لتأمين الزيارة الأربعينية.. صور

شفق نيوز / ترأس وزير الداخلية عثمان الغانمي، يوم السبت، اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى لبحث سبل تأمين الزيارة الاربعينية.

وعقد الاجتماع في مقر قيادة العمليات المشتركة، بالعاصمة بغداد، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، والقادة الأمنيين، فضلاً عن حضور عدد من المديرين العموميين لوزارة النقل والتجارة والدوائر الخدمية.

وناقش المجتمعون، بحسب بيان لوزارة الداخلية، ورد لوكالة شفق نيوز، "الخطط المرسومة لتأمين احتياجات الزيارة الأربعينية في محافظة كربلاء والطرق المؤدية إليها".

وبدأ الآلاف من المواطنين العراقيين ومن جنسيات أخرى بالتوافد على مدينة كربلاء منذ مطلع الأسبوع الجاري استعداداً لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية التي تحل بعد قرابة الأسبوعين.

وتجاوز عدد زائري محافظة كربلاء، لأداء الزيارة الأربعينية خلال العام الماضي، حاجز 17 مليون زائر.

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