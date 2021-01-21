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اجتماع أمني رفيع عقب تفجير بغداد الدامي

Category: أمـن

Date: 2021-01-21T11:48:19+0000
اجتماع أمني رفيع عقب تفجير بغداد الدامي

شفق نيوز/ دخلت قيادات أمنية، الخميس، في اجتماع مغلق بعد ساعات قليلة من تفجير دامٍ استهدف العاصمة بغداد عبر مفجرين انتحاريين.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن الإجتماع داخل مقر قيادة عمليات بغداد، يحضره كل من وزير الداخلية، قائد عمليات بغداد، قائد شرطة بغداد، قائد العمليات المشتركة، قادة فرق، وفريق الاستطلاع التابع لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي من المقرر أن يشارك في الإجتماع.

وتسبب التفجير المزدوج بسقوط 28 ضحية، وإصابة 88 آخر.

ووقع الانفجاران، عندما فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه وسط سوق للملابس "الباله" في ساحة الطيران، أعقبه تفجير مماثل بالقرب من سينما غرناطة في الباب الشرقي.

من جانبه قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، "اعتداء مزدوج بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، صباح اليوم الخميس، مما ادى الى وقوع عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين"

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