اجتماع قضائي أمني في بغداد لبحث حماية السجون ومراكز الإيداع

أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، عقد اجتماع ضم قيادات قضائية وأمنية وحكومية لبحث الإجراءات اللازمة لحماية السجون ومراكز إيداع المتهمين.

وذكر بيان صادر عن إعلام القضاء، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع، الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، شهد حضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووزير العدل خالد شواني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين.

وبحث المجتمعون الإجراءات الأمنية المطلوبة لتعزيز حماية السجون ومراكز الإيداع، فيما قدّم وزيرا الداخلية والعدل شرحاً مفصلاً بشأن التحصينات المعتمدة، مؤكدين أنها كفيلة بمنع أي خرق أمني محتمل.

ودعا المجتمعون وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في تناول ملف السجناء المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا، وعدم الاعتماد على تحليلات لا تستند إلى الواقع.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات المتخذة لتأمين السجن الخاص بهؤلاء السجناء كافية لضمان عدم حدوث أي خرق أمني.

وفي وقت سابق، حذرت مستشارية الأمن القومي في العراق، من تكرار الهجمات التي تستهدف مناطق قرب مطار بغداد الدولي، مؤكدة أنها تشكل تهديداً مباشراً وخطيراً لأمن وسلامة سجن الكرخ المركزي.

وجاء هذا التحذير بعد تحذير سابق أطلقته، وزارة العدل العراقية من تهديد أمن سجن المطار (الكرخ المركزي) نتيجة تكرار سقوط مقذوفات في محيطه قرب مطار بغداد الدولي.

ويُعد سجن الكرخ المركزي أحد أبرز المؤسسات الإصلاحية في العاصمة العراقية، ويقع ضمن محيط مطار بغداد الدولي ويخضع لإجراءات أمنية مشددة، ويُستخدم لاحتجاز متهمين ومحكومين في قضايا الإرهاب، بينهم عناصر تنظيم "داعش" من الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق للتحقيق والمحاكمة.