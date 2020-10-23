اجتماع في كركوك يضم ثلاثة قادة أمنيين

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، عقد اجتماع أمني رفيع المستوى في محافظة كركوك، لمناقشة الخطط وتعزيزها.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد الشرطة الاتحادية وقائد المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، التقوا محافظ كركوك".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد مناقشة جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها تعزيز الأمن ودعم خطط إعادة الاستقرار، والاطلاع الميداني على أوضاع المحافظة ومناقشة الخطط وتعزيها خاصة فيما يتعلق بمطاردة بقايا عصابات داعش الإرهابية".

وتابع البيان، أن "المجتمعين أكدوا على أهمية التعاون المشترك بين القوات الأمنية والمواطن، وقد وحضر هذا اللقاء عدد من القيادات الأمنية هناك".

من جانبه، ذكر بيان منفصل، لمحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري أنه بحث خلال الإجتماع وجهود محاربة فلول داعش وتعزيز الأمن ودعم خطط إعادة الاستقرار.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة، إن زيارته لكركوك تهدف للاطلاع على اوضاعها وتعزيز الجهود والخطط الأمنية في مطاردة الفلول الأرهابية بعد النجاحات التي حققتها القوات العراقية في اصطياد عدد من قادة الارهاب.

واكد قائد الشرطة الاتحادية، أن التعاون والتنسيق الذي تشهده كركوك حقق نتائج ايجابية في تعزيز الأمن بمطاردة الفلول الإرهابية وترسيخ الاستقرار في عموم المحافظة.