سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

اجتماع في كركوك يضم ثلاثة قادة أمنيين

Category: أمـن

Date: 2020-10-23T06:25:31+0000
اجتماع في كركوك يضم ثلاثة قادة أمنيين

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، عقد اجتماع أمني رفيع المستوى في محافظة كركوك، لمناقشة الخطط وتعزيزها.  

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد الشرطة الاتحادية وقائد المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، التقوا محافظ كركوك".  

وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد مناقشة جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها تعزيز الأمن ودعم خطط إعادة الاستقرار، والاطلاع الميداني على أوضاع المحافظة ومناقشة الخطط وتعزيها خاصة فيما يتعلق بمطاردة بقايا عصابات داعش الإرهابية".  

وتابع البيان، أن "المجتمعين أكدوا على أهمية التعاون المشترك بين القوات الأمنية والمواطن، وقد وحضر هذا اللقاء عدد من القيادات الأمنية هناك".

من جانبه، ذكر بيان منفصل، لمحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري أنه بحث خلال الإجتماع وجهود محاربة فلول داعش وتعزيز الأمن ودعم خطط إعادة الاستقرار.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة، إن زيارته لكركوك تهدف للاطلاع على اوضاعها وتعزيز الجهود والخطط الأمنية في مطاردة الفلول الأرهابية بعد النجاحات التي حققتها القوات العراقية في اصطياد عدد من قادة الارهاب.

واكد قائد الشرطة الاتحادية، أن التعاون والتنسيق الذي تشهده كركوك حقق نتائج ايجابية في تعزيز الأمن بمطاردة الفلول الإرهابية وترسيخ الاستقرار في عموم المحافظة.

related

الاستخبارات العراقية توضح حقيقة نحر داعش لأحد منتسبيها في كركوك

Date: 2020-09-26 20:03:36
الاستخبارات العراقية توضح حقيقة نحر داعش لأحد منتسبيها في كركوك

ما حقيقة منع رفع علم كوردستان في كركوك؟

Date: 2019-12-17 11:49:15
ما حقيقة منع رفع علم كوردستان في كركوك؟

قوة أمنية تقتل "ارهابياً" حاول استهداف قائدها بناسفة قرب كركوك

Date: 2020-10-19 20:20:18
قوة أمنية تقتل "ارهابياً" حاول استهداف قائدها بناسفة قرب كركوك

قيادي تركماني يصرح بحتمية العودة للبيشمركة الى كركوك ولكن تدريجيا

Date: 2020-07-14 14:21:21
قيادي تركماني يصرح بحتمية العودة للبيشمركة الى كركوك ولكن تدريجيا

هولندا تعترف بمسؤوليتها عن مقتل العشرات بغارة جوية في كركوك

Date: 2019-11-04 14:19:31
هولندا تعترف بمسؤوليتها عن مقتل العشرات بغارة جوية في كركوك

"رعب وقلق" في الزاب الاسفل.. شكاوى من مداهمات تهدد السلم المجتمعي

Date: 2020-10-04 11:39:55
"رعب وقلق" في الزاب الاسفل.. شكاوى من مداهمات تهدد السلم المجتمعي

العثور على جثة شرطي مذبوحا داخل سيارته بعد يوم من اختطافه في كركوك

Date: 2020-05-24 10:50:23
العثور على جثة شرطي مذبوحا داخل سيارته بعد يوم من اختطافه في كركوك

العمليات المشتركة تصدر توضيحاً بشأن قصف قوات التحالف

Date: 2020-03-01 21:59:27
العمليات المشتركة تصدر توضيحاً بشأن قصف قوات التحالف