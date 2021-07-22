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اجتماع عسكري عراقي - أمريكي رفيع المستوى في واشنطن

Category: أمـن

Date: 2021-07-22T21:04:48+0000
اجتماع عسكري عراقي - أمريكي رفيع المستوى في واشنطن

شفق نيوز/ أفادت قيادةُ العملياتِ المشتركة، يوم الخميس، بعقد اجتماع عسكري أمني بين العراق والولايات المتحدة في العاصمة واشنطن.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللٓجنةُ العسكريةُ الفنيةُ العراقيةُ ونظيرتُها الأمريكيةُ، عقدتا الخميسٓ في العاصمةِ الأمريكيةِ واشنطن، اجتماعٓها الثانيٓ وذلك في إطارِ المحادثاتِ الفنيةِ العسكريةِ الثنائيةِ، ومتابعةِ ما تمّٓ مناقشتُهُ في الجلسةِ الأولى لهذهِ اللٓجنةِ على ضوءِ نتائجِ الحوارِ الاستراتيجيِّ العراقي - الأمريكي بمرحلتِه الثالثةِ والذي تٓمّٓ عقدُه في العاصمةِ العراقيةِ بغدادٓ في الخامسِ من حٓزيران ٢٠٢١".

وأضاف البيان أن الطرفين "جددا التزامٓهُما بالعملِ على محاربةِ عصاباتِ داعشٓ الإرهابيةِ ، كما ناقٓشا مستقبلٓ العٓلاقةِ الأمنيةِ الاستراتيجيةِ بينٓ البلدين".

وحضرٓ الاجتماعٓ من الجانبِ العراقي مستشارُ الأمنِ القوميِّ قاسمُ الأعرجي ونائبُ قائدِ العملياتِ المشتركةِ الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، كما حضرٓهُ من الجانبِ الأمريكي وزيرُ الدفاعِ الأمريكي لويد اوستن، ونائبُ وكيلِ وزيرِ الدفاعِ السيدة مارا كارلن.

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