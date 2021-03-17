اجتماع برئاسة الكاظمي يعد الاعتداء على أبراج الطاقة "تهديداً" لأمن العراق القومي

شفق نيوز/ عدَّ المجلس الوزاري للأمن الوطني، يوم الاربعاء، خلال اجتماعه برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الاعتداء على بعض المشاريع الخدمية وأبراج الكهرباء "تهديداً" لأمن العراق القومي.

وناقش الاجتماع بحسب بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، "التطورات الأمنية العامة في البلاد، والإجراءات المتخذة لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية ومهنيتها، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وبما يمكنها من مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة".

وأشاد الكاظمي بـ"دور القوات الأمنية في مواجهة العصابات الإرهابية والإجرامية، وجهودهم في فرض الأمن والاستقرار، مؤكدًا دعمه الكامل لقوات الجيش والشرطة وجميع منتسبي الأجهزة الأمنية".

وشدد القائد العام للقوات المسلحة على "أهمية الحفاظ على الأمن المجتمعي، وعدم افساح المجال أمام محاولات التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وفي الوقت ذاته ضرورة الالتزام بعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات المدنية".

ووجه القائد العام للقوات المسلحة بضرورة تواجد القادة الأمنيين ميدانيًا خلال التظاهرات، والتركيز على حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة .

كما أوعز بـ"الإسراع في تجهيز القوى الأمنية بالمعدّات المطلوبة لحفظ الأمن والنظام، وبما يضمن انتظام سير الحياة العامة، ويمكّن الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها، بالشكل الذي يحفظ حياة المدنيين ولا يعرّضهم للخطر".

وناقش المجلس حالات الاعتداء على بعض المشاريع الخدمية وأبراج الكهرباء من قبل جماعات اجرامية تهدد الامن القومي للبلد وهذا الامر لن يتم السماح به و التهاون معه تحت اي اطار كان ، واتخاذ كافة الاجراءات من قبل قواتنا الامنية لملاحقة هذه العناصر.

ووافق المجلس على مشروع انضمام العراق الى فرقة العمل المشتركة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتخصصة بمكافحة الإرهاب.