اثناء كشف الدلالة.. متهمون يعترفون على شركاء لهم في عمليات ارهابية في الانبار

شفق نيوز/ أجرت مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة الأنبار، يوم الأربعاء، عملية كشف دلالة لمجموعة إرهابية نفذت عدداً من العمليات الإرهابية استهدفت المواطنين العزل.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز في الأنبار؛ أن كشف الدلالة الأول كان في شارع 40 وسط مدينة الفلوجة شرقي قضاء الرمادي مركز محافظة الأنبار، مشيرا إلى أن الكشف الثاني كان قرب جسر تقاطع الاردن الواقع على الشارع العام في المدينة، فيما طابقت القوات الأمنية الكشف الثالث في قرية البو عيفان جنوب غربي الفلوجة، والعديد من العمليات التي باءت بالفشل.

وذكر مراسلنا الذي كان حاضرا في كشف الدلالة، أنه أثناء التحقيق مع المجموعة الإرهابية أكد مدير استخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة الانبار العميد رايد فارس على أن المجموعة كانت على تواصل مع تنظيم داعش الإرهابي وهو من كان يمولهم لتنفيذ عملياته الإرهابية.

ولفت إلى أنه تم الحصول على معلومات عن جماعات أخرى خلال التحقيق معهم، وتم التوجيه بالتحقيق السري حول الأسماء التي تم الاعتراف عنها، مشيرا إلى أنه سيتم إلقاء القبض عليهم حال التأكد من تورطهم.