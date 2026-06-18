اثر مشاجرة مع زوجها.. امرأة تطلق النار على نفسها وتُصاب بجروح خطيرة في بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الخميس، بأن امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً أقدمت على اطلاق النار على نفسها عقب مشاجرة و ملاسنة كلامية مع زوجها داخل منزلهما بمنطقة الشعلة العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن المشاجرة تطورت وتعالت الأصوات بين الجانبين لتقوم المرأة بسحب سلاح زوجها وتطلق رصاصة مباشرة على نفسها لتستقر في منطقة الرأس من الجسم، ليتمّ نقلها الى المستشفى وحالتها لاتخلو من الخطورة.

وأضاف أن القوات الأمنية قامت بتحريز السلاح، واحتجاز الزوج، وفتح تحقيق بالحادثة للكشف عن ملابساتها.