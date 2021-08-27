اتلاف وتفجير مئات القنابل بينها عنقودية في النجف

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني في النجف، يوم الجمعة، إتلاف وتفجير 1484 قنبلة ومقذوف غير منفلق في صحراء المحافظة.

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز معالجة القنابل غير المنفلقه التابعة لها وبالتعاون مع كتيبة الهندسة العسكرية، أتلفت وفجرت 1484 مقذووفاً حربياً مختلف الأحجام في صحراء النجف".

وأضافت أن "المفارز أتلفت أيضاً وبشكل موضعي خمس قنابل عنقودية في منطقة الرحبة ومزارع الخط الثالث"، مشيرة إلى أن "هذه المقذوفات عثر عليها بالتعاون مع المواطنين وعن طريق المسح الميداني لمفارز المعالجة".