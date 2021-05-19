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اتفقوا على اغتصابها .. تحرير فتاة مختطفة والقبض على الخاطفين ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-05-19T04:37:51+0000
اتفقوا على اغتصابها .. تحرير فتاة مختطفة والقبض على الخاطفين ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد يوم الأربعاء عن تحرير فتاة مختطفة والقبض على الجناة خلال فترة زمنية قصيرة أقل من ٢٤ ساعة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بهذا اليوم أستخبر مكتب اجرام المدائن باختطاف الفتاة الحدث البالغة من العمر (١٥سنة) في منطقة جسر ديالى اثناء ذهابها الى دار عمتها في نفس المنطقة بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٥ من قبل أشخاص مجهولين بواسطة دراجة "تك تك" والهروب الى جهة مجهولة". 

ووفقا للبيان فإنه على الفور تم تشكيل فريق عمل لجمع المعلومات وإجراء التحري للتوصل الى هوية الجناة ومحل تواجدهم ، مشيرا الى أنه تم التعرف على مواصفات "التك تك" والعلامات الدالة من قبل احد الاطفال المتواجدين ساعة الحادث ومن خلال المعلومات وقع الشك على أحد الجناة من ارباب السوابق".

ونوه البيان إلى أنه تم استحصال الموافقات القضائية ومداهمة دار المتهم ضمن المنطقة والقبض عليه والعثور على الفتاة المخطوفة اعلاه وتم تحريرها واعترف المتهم المذكور باشتراكه بعملية الخطف مع المتهمين والاتفاق على اغتصابها بعد تناول المسكرات ليلاً حيث تم تحرير الفتاة المخطوفة قبل وقوع الاعتداء الجنسي عليها وضبط كمية من المشروبات الكحولية قبل تناولها".

وتابع البيان "تم التحرك السريع على اماكن تواجد المتهمين والقبض عليهم حيث اعترفوا بالاشتراك بعملية الخطف ، و القبض عليهم جميعاً وتحرير المخطوفة قبل وقوع جريمة الاغتصاب في مدة قياسية بأقل من (٢٤) ساعة وتوقيفهم وفق المادة 421 ق.ع وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل" .

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