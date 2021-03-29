"اتصال هاتفي" يشعل فتيل نزاع عشائري شرقي ذي قار استمر لـ7 ساعات

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بقضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بوقوع نزاع عشائري في القضاء استمر لعدة ساعات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "نزاعا عشائرياً وقع بقضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة بين عشيرتي (عبودة والفراطسة) واستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والخفيفة"، لافتا إلى أن "النزاع العشائري استمر لـ7 ساعات متتالية".

وتابع، أن "النزاع انتهى بإصابة رجل ثلاثيني من أحد أطراف النزاع بجروح بليغة".

وأشار إلى أن" وقوع النزاع سببه كان (اتصال هاتفي) من أحد أطراف النزاع على الطرف الأخر واستخدم في الاتصال ألفاظ نابية"، مؤكدا ان "قوة من الأمن الوطني اعتقلت المتصل بعد تحديد موقعه الجغرافي".

وأضاف المصدر، أن "عشيرة المتصل رفضت اخذ (عطوة أو علگ) من المجنى عليها بحجة ان ابنهم لم يعترف بجريمته حتى الآن امام الجهات التحقيقية، مما أدى لوقوع هذا النزاع الذي تسبب بقطع طريق سيد دخيل القديم لعدة ساعات".