اتصال هاتفي يتطور إلى نزاع عشائري مسلح يتسبب بحرائق في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاثنين، بأن خلافاً عبر اتصال هاتفي تطور إلى نزاع مسلح في منطقة السايح غربي مدينة الناصرية، مركز المحافظة جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن النزاع وقع بين أفراد من عشيرة آل حبيب، وشهد استخدام أسلحة متوسطة، ما أسفر عن اندلاع حرائق في بساتين زراعية جراء التراشق بالرصاص بين الطرفين.

وأضاف المصدر أن قوات أمنية كبيرة طوقت مكان الحادث وتمكنت من فرض سيطرتها على المنطقة بالقوة، مشيراً إلى التوصل لاحقاً إلى هدنة عشائرية بين الجانبين.