اتصال مجهول يدفع امرأة لمحاولة الانتحار بمسدس زوجها في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الجمعة، بمحاولة إمرأة عشرينية الانتحار بمسدس زوجها بسبب خلاف عائلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "امرأة تبلغ من العمر 25 عاما أطلقت النار على رأسها عبر مسدس زوجها في بعقوبة، مركز المحافظة".

وأضاف المصدر أن "المرأة لم تفارق الحياة وترقد حالياً في العناية المركزة"، مبينا أنه وبحسب التحقيقات الأولية مع زوجها تبين أن خلافا نشب بينهما بعد اتصال جرى مع شخص مجهول، وبعد خروج زوجها أقدمت على الانتحار".

وأكد المصدر أن "الشرطة سجلت الحالة (انتحاراً) كموقف واحتجزت زوجها للتحقيق بحقيقة الحادثة وأسبابها".