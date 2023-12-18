اتخذوا من صهريج "حصان طروادة" .. اعتقال 30 افغانياً تسللوا الى العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الاثنين، بالقبض على 30 شخصاً من حملة الجنسية الأفغانية حاولوا عبور صلاح الدين نحو بغداد بشكل غير قانوني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من لواء 43 تشكيل سبع الدجيل وأمن الحشد الشعبي ومغاوير عمليات سامراء في الجيش العراقي تمكنوا من إلقاء القبض على 30 أفغانيا داخل عجلة نوع (صهريج) في سيطرة الشيخ ابراهيم جنوب محافظة صلاح الدين ليلة أمس (الأحد)".

وبين ان "العمال الافغان حاولوا التسلل من كركوك الى بغداد عبر صلاح الدين بصورة غير شرعية عبر شبكات مهربين إلا ان اليقظة والمعلومات الاستخبارية قادت الى القبض عليهم قبل عبورهم محافظة صلاح الدين"، مشيرا الى "احالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأمس الاحد، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "سيطرة مدخل بغداد _ التاجي ألقت القبض على 16 باكستانيا داخل تنكر للمياه يرومون الدخول الى العاصمة بغداد عن طريق التهريب، مشيرا إلى أن المتسللين يبحثون عن فرص عمل وغير متورطين بأعمال ارهابية.

وألقت قوات الأمن خلال الفترات الماضية القبض على عشرات العاملين من الجنسيات الاجنبية حاولوا التسلل والعبور من المحافظات الوسطى الى الشمالية، وبالعكس وعبر مهربين مختصين بدون تأشيرة دخول أو تصاريح امنية رسمية.