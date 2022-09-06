اتباع "المولوية" ينشطون بين زوار الاربعينية: اعتقال 3 اشخاص

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة يوم الثلاثاء باعتقال عدد من أتباع حركة دينية "منحرفة".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قوة تابعة للأمن الوطني رصدت تحركات ودعوات مشبوهة اثناء مسيرة الزيارة الأربعينية في قضاء المديّنة خلال الأيام الماضية".

وأضاف المصدر؛ أن القوات اﻷمنية تحركت على الفور وقامت باعتقال اصحاب الدعوات المشبوهة واتضح أنهم ينتمون لجماعة المولوية المنحرفة".

وبين المصدر وهو مسؤول محلي في قضاء المدينة طلب عدم ذكر اسمه؛ أن "هذه الجماعة تدعو في عقيدتها لقتل مراجع الدين، والمعتقلون يخضعون حاليا للتحقيق المكثف، وننتظر اكمال التحقيقات اللازمة وكشف خيوط شبكة هذه الجماعة في البصرة وتقديمهم للعدالة".