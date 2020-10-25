"ابو عائشة" و "ابو اسحاق" بقبضة الأمن في عمليتين منفصلتين في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية يوم الاحد اعتقال عنصرين في تنظيم داعش احدهما عمل بصفة عسكر بـ"فرقة الفرقان"، والآخر "موزع كفالات" ما تُسمى "ولاية الجنوب" بعمليتين منفصلتين في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، ان مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد القت القبض على "ارهابيين" اثنين بعمليتين منفصلتين في منطقة المنصور و الدورة ببغداد والمطلوبين وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لتنظيم داعش.

واوضح البيان ان الأول عمل عسكرا بمايسمى "فرقة الفرقان" والمكنى "ابو عائشة" فيما عمل الثاني موزع "كفالات" ماتسمى "ولاية الجنوب" والمكنى "ابو إسحاق"، ومن خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بإنتمائهما لداعش واشتراكهما بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير.