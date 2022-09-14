"ابو درع الديوانية" يعترف بقتل الناشط ثائر الطيب والمحامي فراس

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الأربعاء، بأن المتهم كفاح الكريطي الذي يلقب بـ"ابو درع الديوانية" اعترف بقتل الناشط في احتجاجات تشرين بالمحافظة "ثائر الطيب".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الكريطي وبعد مرور اكثر من عامين على مقتل الناشط ثائر الطيب، اعترف بقتل الناشط الطيب وعلى قتل بعض أبناء الديوانية".

واشار المصدر الى "تصديق أقوال الكريطي المتهم بمقتل الناشط ثائر الطيب، وقد اعترف عن كل الجرائم الموجهة له ومنها اغتيال المحامي فراس والعديد من الاغتيالات والسرقات والابتزاز".

والاثنين (5 / 9 / 2022)، تمكنت قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب من اعتقال "مجرم خطير" بعد تمكنه من الفرار في وقت سابق.

وأبلغ مصدر أمني، حينها، وكالة شفق نيوز، أن القوة اعتقلت (كفاح الگريطي) الملقب بـ"أبو درع الديوانية"، مبينا أنه بعد الواجب الأمني الذي تكلل بالفشل إثر هروب الگريطي من البوابة الخلفية لدائرة البلدية، تمت ملاحقة المطلوب حتى الإيقاع به.

و"الگريطي" بحسب المصدر، قيادي مطرود من التيار الصدري ويتحرك في الساحة باسم جيش المهدي، ومتهم بأخذ مشاريع من البلدية "عنوة".