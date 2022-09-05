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"ابو درع الديوانية" يسقط في شباك "مكافحة الإرهاب"

Category: أمـن

Date: 2022-09-05T16:12:18+0000
"ابو درع الديوانية" يسقط في شباك "مكافحة الإرهاب"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة الديوانية، اليوم الاثنين، بأن قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال "مجرم خطير" بعد تمكنه من الفرار في وقت سابق. 

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال (كفاح الگريطي) الملقب بابو درع الديوانية". وبين المصدر، ان "بعد الواجب الأمني الذي تكلل بالفشل بعد هروب الگريطي من البوابة الخلفية لدائرة البلدية صباح اليوم، تمت ملاحقة المطلوب حتى تم الإيقاع به.

وتابع المصدر، ان "الگريطي هو قيادي مطرود من التيار الصدري ويتحرك في الساحة باسم جيش المهدي، ومتهم بأخذ مشاريع من البلدية عنوة".

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