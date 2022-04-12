"ابو جهاد" في قبضة الامن العراقي

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، بأن قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات والشرطة الاتحادية القت القبض على الارهابي المكنى "ابو جهاد" والذي يعمل في كتيبة "ابو حمزة المهاجر خلال عملية امنية جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه ضمن سلسلة العمليات النوعية التي تنفذها قوات الشرطة الاتحادية للقبض على المطلوبين وفق المادة ٤ / إرهاب ، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت قوة من الفوج الثالث اللواء السابع ومفرزة من استخبارات قاطع الرشيد من إلقاء القبض على الارهابي المكنى (أبو جهاد).

وأشارت إلى أن المعتقل هو أحد عناصر داعش الإرهابي العاملين بما يسمى كتيبة الإرهابي ( أبو حمزة المهاجر ولاية الفرات) في كمين محكم ضمن قاطع المسؤولية في منطقة السيدية جنوبي العاصمة بغداد.

وأوضحت أن هذا الإرهابي مؤشر ضمن قاعدة بيانات المطلوبين الى قيادة شرطة الانبار / مكتب مكافحة اجرام الفلوجة وفق المادة ٤/أرهاب . تم تسليمه اصوليأ الى الجهات ذات العلاقة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة .