ابن يقتل أباه في بغداد واعتقال تجار آثار سومرية بالديوانية

شفق نيوز/ اعتقلت قوات الأمن العراقية، شخصاً قتل أبيه في العاصمة بغداد، فيما أطاحت وكالة الاستخبارات الاتحادية، بتجار للآثار في محافظة الديوانية.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "مشاجرة بين أب وابنه تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف نوع (مسدس) ضمن منطقة جكوك في مدينة الشعلة، ما أسفر عن مقتل الأب على يد ابنه".

وأضاف المصدر، أن "فريق عمل شُكل لهذا الحادث، وجرى تطويق المنطقة والقبض على القاتل (الابن)"، لافتاً إلى أن "الأب يبلغ من العمر 65 سنة، فيما لم تعرف بعد أسباب المشاجرة".

وفي الديوانية، أوضح بيان للاستخبارات، ورد للوكالة، أن "معلومات استباقية دقيقة، نفذت على إثرها عملية أمنية محكمة، ونتج عنها الإطاحة بثلاثة تجار للآثار في مناطق متفرقة من المحافظة، وبحوزتهم 7 قطع أثرية تعود للحضارة السومرية".

وأشار البيان، إلى أن "هذه العملية تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص من عناصر استخبارات ومكافحة إرهاب الديوانية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين لينالوا جزاءهم العادل".