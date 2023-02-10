"ابن محافظ النجف السابق"... المخابرات العراقية تنفي اعادة تعيين ضابط مخابرات مدان بالمخدرات

شفق نيوز / نفى جهاز المخابرات العراقي، يوم الجمعة، الأنباء المتداولة عن عودة المدان بتجارة المخدرات،"جواد لؤي الياسري" نجل محافظ النجف السابق، إلى العمل بالجهاز.

وتداولت شخصيات سياسية وإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بإعادة المدعو "جواد لؤي الياسري" للعمل في جهاز المخابرات العراقي، بعد أن فصل منه إثر إدانته بتجارة المواد المخدرة في العاصمة بغداد.

وأكد الجهاز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدعو جواد الياسري، أحيل للقضاء، وجرى عزله من الوظيفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وشدد على ضرورة توخي الدقة في تداول مثل هذه الأخبار، داعياً وسائل الإعلام والشخصيات والجهات ذات العلاقة كافة، إلى "عدم الانجرار خلف الدعايات المغرضة التي تحاول النيل من المؤسسة الأمنية، وتسعى لإضعاف ثقة المواطن العراقي بها".