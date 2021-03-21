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"ابن عم" لوزير الداخلية مرشح بقوة لتولي منصب قائد شرطة ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-03-21T05:23:55+0000
"ابن عم" لوزير الداخلية مرشح بقوة لتولي منصب قائد شرطة ذي قار

شفق نيوز/ رجح مصدر أمني مسؤول بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، الدفع بـ(ابن عم) لوزير الداخلية، لتولي منصب قائد شرطة المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن " اللواء جمعة الغانمي، (ابن عم) وزير الداخلية الحالي ، عثمان الغانمي، هو الأقرب والافر حظاً لتولي منصب قائد شرطة محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن " قرب الغانمي من المنصب جاء بعد رفض اللواء، أحمد عبدالصاحب قائد شرطة محافظة واسط سابقا من تولي منصب قيادة شرطة محافظة ذي قار".

وتابع المصدر، أن" حراكا كبيرا في اروقة الحكومة الاتحادية لحسم ملف مناصب محافظة ذي قار بشقيها (التنفيذي والامني) ".

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