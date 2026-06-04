"ابن الحجية" في قبضة  الشرطة العراقية (صور)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على شخص في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة، بتهم تتعلق بإطلاق العيارات النارية في الفضاء والترويج للمواد المخدرة، إلى جانب كونه من أصحاب السوابق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المتهم جرى ضبطه داخل شقة وُصفت بالمشبوهة، مبيناً أنه كان يقوم بإطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي، فضلاً عن تورطه في الترويج للمواد المخدرة.

وأضاف أن المتهم كان يحمل وشوماً على جسده تتضمن عبارة "لا خوف ولا رحمة"، مشيراً إلى أنه تم إيداعه التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقه.