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ابريل المقبل موعداً لجولة حوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن

Category: أمـن

Date: 2021-03-30T07:09:07+0000
ابريل المقبل موعداً لجولة حوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن

شفق نيوز/ أعلنت الخارجية الأمريكية، عقد جولة استراتيجية جديدة مع بغداد في السابع من أبريل القادم.

جاء ذلك بعد طلب العراق الأسبوع الماضي الحوار بشأن الانسحاب الأمريكي.

فقد أرسل العراق مذكرة رسمية إلى الولايات المتحدة يطلب تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات حول العلاقات الثنائية وتحديدًا انسحاب القوات المقاتلة المتبقية.

وقال 3 مسؤولين حكوميين، إن المذكرة سلمت إلى السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرين إلى أن العراقيين يأملون في إجراء المناقشة في أبريل المقبل.

وذكرت الخارجية الامريكية، أن المناقشات قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والطاقة، والقضايا السياسية، والتعاون التربوي والثقافي.

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