"ابتز فتاة إلكترونياً".. النجدة تطيح بمتهم في بغداد

شفق نيوز/ تمكنت دوريات نجدة الكندي الأول، التابعة لقيادة شرطة بغداد الرصافة، يوم السبت، من إلقاء القبض على متهم بتهمة الابتزاز الإلكتروني بحق فتاة.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "العملية جاءت بعد أن استنجد أحد المواطنين بالدورية، مبلغاً عن تعرض ابنة شقيقته للابتزاز من قبل شخص معروف لديها، حيث قام بتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له مبلغاً مالياً".

وأشار المصدر، إلى "تشكيل فريق عمل أمني، ونُصب كمين محكم في منطقة شارع فلسطين، أسفر عن الإطاحة بالمتهم وإلقاء القبض عليه، وخلال التحقيقات الأولية اعترف المتهم بجريمته".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية سلمت المتهم إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".