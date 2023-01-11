ابتزا نحو 1000 ضحية .. الأمن العراقي يعتقل شخصين مارسا السحر والشعوذة

شفق نيوز/ أفاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، بالقاء القبض على شخصين بتهمة ممارسة السحر والشعوذة وابتزاز قرابة ألف شخص معظمهم من النساء في محافظة المثنى جنوبي البلاد.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارزه تمكنت في محافظة المثنى من إلقاء القبض على متهمين إثنين يمارسان أعمال السحر والشعوذة مقابل مبالغ مالية مستغلين بها بعض النساء اللواتي وقعن ضحية أعمالهم الدنيئة والتي وصلت إلى أكثر من (841) حالة ابتزازٍ وتهديدٍ عبر صفحات وهمية تمكنا من خلالها جمع مبالغ مالية تقدر بـ (50) مليون دينار عراقي.

ووفقا للبيان فقد جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهما إلى الجهات المختصة لينالا جزاءهما العادل.