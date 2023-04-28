ابتزاز ولواطة.. تنهيان حياة شاب سماوي منحورا على يد 5 أشخاص

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني بمحافظة المثنى جنوبي العراق، اليوم الجمعة، عن العثور على جثة شاب عشريني منحور الرأس في منطقة "الداحرة" شمالي المحافظة.

وفي تفاصيل القضية، أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الأجهزة الامنية عثرت على جثة شاب يبلغ من العمر 29 عاما مقتولاً طعناً بالسكاكين ومنحور الرأس قرب احد البساتين في منطقة الداحرة شمالي السماوة"، لافتا إلى ان " الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته بعد نقل الجثة للطب العدلي".

واضاف ان، "التحقيقات الجنائية قادت الأجهزة الأمنية خلال 3 ساعات من ارتكاب الجريمة إلى اعتقال 5 أشخاص بتهمة قتل المجنى عليه، وبعد التعمق بالتحقيق معهم، اتضح ان الجاني الرئيسي وهو من مواليد العام 2005 كان يتعرض للابتزاز من قبل المجنى عليه خلال الفترة الماضية، بسبب بعض الصور الخاصة به، وكان يجبره بالطلب منه على ممارسة اللواطة معه".

وتابع المصدر، بالقول ان "قاضي التحقيق قرر توقيف الجناة على ذمة التحقيق وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".