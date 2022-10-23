مؤتمر (إبادة الكورد الفيليين)

تقوم جامعات، صلاح الدين-أربيل، جامعة دهوك، وجامعة سوران، برعاية الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئاسة مجلس الوزراء، بتنظيم المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد شعب كوردستان (إبادة الكورد الفيليين) وبمشاركة نخبة من العلماء والأكاديميين والمؤرخين المتخصصين في هذا المجال على المستوى المحلي والدولي.

حيث يتم عرض أحدث الدراسات والبحوث والوثائق التاريخية المكتشفة.

وذلك في يوم الثلاثاء ٤-٤-٢٠٢٣ والتي تصادف ذكرى شهداء الكورد الفيلية.

وتقام المؤتمر في قاعة سعد عبد الله في أربيل بدءا من الساعة ٩:٣٠ صباحا وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

للتسجيل والمشاركة في المؤتمر يرجى التسجيل من خلال ملء استمارة التسجيل على الرابط التالي:

https://genocide.krd/gfk-arabic/registration/

للمشاركة بدراسة في المؤتمر يرجى التسجيل من خلال ملء استمارة التسجيل في الرابط التالي:

https://genocide.krd/gfk-arabic/abstract/

ملاحظة:

- يتحمل المؤتمر تكاليف نشر البحوث المقبولة في إحدى المجلات للجامعات المنظمة للحدث

للمزيد من المعلومات

زيارة موقع المؤتمر على الرابط الآتي

www.genocide.krd

وللمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على الرقم التالي

٠٧٥١١١٠١٢٤١

أو إرسال رسالة الكترونية للبريد الالكتروني

[email protected]