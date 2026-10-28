Basrah crudes fall despite rising Brent, WTI
2026-10-28T06:50:44+00:00
Shafaq News- Basrah
Iraq’s Basrah crude prices fell by up to 2.4% on Wednesday, despite gains in benchmark crude futures.
Basrah Heavy crude slid $1.78, or 2.43%, to $71.42 per barrel, while Basrah Medium crude dropped 2.31%, to $75.42 per barrel.
Brent crude futures rose $1.48, or 1.3%, to $115.36 per barrel. US West Texas Intermediate (WTI) crude gained $1.22, or 1.22%, to $101.12 per barrel.
The OPEC basket price climbed $2.16, or 1.88%, to $117.25 a barrel.