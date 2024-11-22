فيديو حصد ملايين المشاهدات.. رونالدو: عمري 39 عاما وسأعيش حتى المئة

شفق نيوز/ لم تمر ساعات قليلة على نشر نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو، مقابلته على قناته الخاصة على يوتيوب مع اليوتيوبر الأميركي الشهير، مستر بيست، حتى حصدت ملايين المشاهدات.

فحتى كتابة هذا الخبر، اليوم الجمعة، حصدت تلك المقابلة على قناة مهاجم نادي النصر السعودي، التي يتابعها 68 مليونا، أكثر من مليونين ونصف المليون إعجاب، أما المشاهدات ففاقت هذا الرقم بكثير.

وكان رونالدو شوّق في تغريدة سابقة على حسابه في منصة إكس متابعيه، لافتاً إلى أنه سيستضيف أحد الأشخاص على قناته اليوتيوبية.

لتظهر مساء أمس المقابلة مع "مستر بيست" تحت عنوان "I Meet MrBeast To Break The Internet"... (أي التقيت مستر بيست لأحطم الإنترنت"، وهذا ما حصل فعلاً عبر أرقام المشاهدات.

وخلال الفيديو الذي امتد لنحو 14 دقيقة، تحدث النجمان حول عدة مواضيع، إذ قدم اليوتيوبر البالغ من العمر 26 عاماً، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون ويتابعه 331 مليون مشترك عبر يوتيوب، نصائح لرونالدو تساعده على تطوير قناته التي افتتحها قبل أشهر قليلة (في أغسطس الماضي).

أنت على وشك أن تموت

كما تطرقا إلى مسألة العمر، حيث أفصح اللاعب العالمي عن سنه قائلاً إنه يبلغ حاليا 39 سنة وبضعة أشهر.

ليرد عليه بيست ممازحا: "بت في عمر الـ 40 تقريبا، بدأت تكبر في السن، أنت على وشك أن تموت".

فما كان من نجم الكرة إلا أن رد عليه، مؤكداً أنه سيعيش حتى المئة عام. وقال: "أود فقط أن أعلمك أنني سأعيش حتى الـ100 عام".

إلى ذلك، سأل الرياضي العالمي مستر بيست بماذا شعر عندما أطلق قناته على يوتيوب، ليؤكد له أنه شعر بالهلع. كما أضاف أنه اعتقد في البداية أن رونالدو سيجمع ما بين 20 و300 مليون متابع، لكنه فوجئ حين بلغ العدد 60 في أول شهر.

يذكر أن الشاب الأميركي كان حصد شهرة واسعة بعد انطلاق قناته على يوتيوب عام 2017، حتى بات الآن من أكثر المتابعين حول العالم.