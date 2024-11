فيديو حصد ملايين المشاهدات.. رونالدو: عمري 39 عاما وسأعيش حتى المئة

شفق نيوز/ لم تمر ساعات قليلة على نشر نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو، مقابلته على قناته الخاصة على يوتيوب مع اليوتيوبر الأميركي الشهير، مستر بيست، حتى حصدت ملايين المشاهدات.

فحتى كتابة هذا الخبر، اليوم الجمعة، حصدت تلك المقابلة على قناة مهاجم نادي النصر السعودي، التي يتابعها 68 مليونا، أكثر من مليونين ونصف المليون إعجاب، أما المشاهدات ففاقت هذا الرقم بكثير.

وكان رونالدو شوّق في تغريدة سابقة على حسابه في منصة إكس متابعيه، لافتاً إلى أنه سيستضيف أحد الأشخاص على قناته اليوتيوبية.

لتظهر مساء أمس المقابلة مع "مستر بيست" تحت عنوان "I Meet MrBeast To Break The Internet"... (أي التقيت مستر بيست لأحطم الإنترنت"، وهذا ما حصل فعلاً عبر أرقام المشاهدات.

وخلال الفيديو الذي امتد لنحو 14 دقيقة، تحدث النجمان حول عدة مواضيع، إذ قدم اليوتيوبر البالغ من العمر 26 عاماً، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون ويتابعه 331 مليون مشترك عبر يوتيوب، نصائح لرونالدو تساعده على تطوير قناته التي افتتحها قبل أشهر قليلة (في أغسطس الماضي).

Do you think I’ll beat @MrBeast? 😏 Check out my full video: https://t.co/LNG1dvYPdA pic.twitter.com/Z0rIEsZ5tz