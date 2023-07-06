ا . د . قاسم المندلاوي/ في أوائل هذا العام 2023 صدر في هولير- عاصمة اقليم كوردستان- مطبعة جامعة صلاح الدين، كتاب بعنوان " مندلي سحر المكان وعبق الزمان"، تأليف الباحث المناضل استاذ حسين فيض الله مظلوم المندلاوي ويقع الكتاب في 505 صفحة، وفي نظرنا يستحق هذا المجهود البحثي الكبير، والذي استخدام فيه الباحث المصادر والمراجع والوثائق والمقابلات الميدانية في سرد وتثبيت الحقائق والمعلومات التاريخية والجغرافية والاجتماعية الثمينة والدقيقة وبطريقة علمية مدروسة بمثابة اطروحة علمية ترتقي لنيل شهادة دكتوراه.

وقبل ان نتطرق الى محتويات الكتاب نقدم نبذة مختصرة عن المؤلف حسين فيض الله مظلوم المندلاوي، وهو خريج دار المعلمين الابتدائية ببعقوبة - محافظة ديالى عام 1965 اكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة في مندلي وكان يحب الفن الرسم والنحت والخط حيث كان موهبا في هذا المجال منذ ان كان تلميذا في المرحلة الابتدائية، وشارك في عدة مسابقات فنية ومعارض ممثلا قضاء مندلي تارة ومحافظة ديالى في الاخرى، وشارك ايضا على نطاق العراق وحصل على العديد من الجوائز التقديرية.

عام 1970 شارك في مسابقة أفضل تصميم لشعار نقابة معلمي كوردستان وفاز بالمرتبة الاولى وتم اختيار التصميم رسميا شعارا لنقابة معلمي كوردستان.. كما انه خدم في سلك التعليم اكثر من 28 سنة لتدريس التربية الفنية وحصلت المدارس باشرافه على الجائزة الاولى في العروض الفنية لسنوات دراسية متتالية في مندلي والمثنى وبغداد والسليمانية، وفي عام 1994 وبناءً على طلبه احيل على التقاعد، وفضلا عن مجال التدريس والمشاركة في العروض الفنية كان عضوا نشيطا ومخلصا وامينا وفعالا للقضية الكوردية.

ففي عام 1970 انضم الى صفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتم اختياره مسؤولا لنقابة معلمي كوردستان في مندلي، وفي عام 1971 تم اختياره عضوا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مندلي، وفي اذار عام 1974 التحق في صفوف الثورة الكوردية وعاد بعد نكسة ثورة ايلول، وتم نفيه من مندلي الى محافظة المثنى - قضاء الرميثة - قرية البو خضير وبقي فيها حتى عام 1970 - 1980 الدراسي حيث تم نقله الى بغداد، وبعد اعادة التنظيم السري للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد عام 1991 واصل نضاله ونشاطه السياسي السري حتى عام التغيير 2003، ولا يزال مستمرا في نضاله وعطائه لنصرة شعبة الكوردي و استقلال كوردستان.

بعد هذه المقدمة المختصرة عن المؤلف الغالي علينا الاستاذ حسين فيض الله المظلوم المندلاوي. نبارك له هذا المجود العلمي و الثقافي الكبير، نسأل الله العظيم بالصحة والعافية و التوفيق له ولعائلته الكريمة.

في هذا الجزء الثاني نقدم نبذة مختصرة عن الكتاب الذي يحتوي على 7 مباحث رئيسية : المبحث الاول : و يشمل المواضيع التالية : 1 - مندلي وتسمياتها عبر القرون . 2 - مندلي وموقعها الجغرافي . 3 - طبيعة ارض مندلي كنز لا يفنى . 4 - المياه في مندلي : أ - نهر مندلي وينابعه و تقسيمه ب - عيون المياه في اراضي مندلي ت - مندلي ومشكلة المياه الجارية من ايران . ث - فكرة انشاء سد "خزان " في بلدة مندلي . ج - حضور ملك العراق فيصل الاول الى بلدة مندلي . ح - مندلي و الاحزاب الكوردستانية بعد سقوط النظام البائد 2003 . خ - مندلي و الاستفتاء من قبل حكومة اقليم كوردستان .. . المبحث الثاني : و يتناول الكشوفات و التنقيبات الاثرية و التاريخية ويشمل على : 1- مندلي وآثارها وفق اراء المتخصصين و المهتمين.

2 المواقع الاثارية المكتشفة في مندلي ويشمل على " أ - الاثار في قره لوس ب - الاثار في منطقة الندا ت - مواقع آثارية مهمة قرب مندلي ث - مواقع آثارية في عمريات وتور ساق ...

3 - المراحل التاريخية لمدينة مندلي

4 - الكتب و المصادر حول واقع مندلي التاريخية .. 5 - تاريخ مندلي الحديث ويشمل " أ - مندلي ضمن الامارات الكوردية و غيرها ب - تشكيل اول حكومة محلية في مندلي ... المبحث الثالث : رحلة النضال في مندلي فترة القرن العشرين ويشمل على

1 - مندلي والمد الشيوعي . 2 - الاحزاب والتيارات الاخرى في مندلي . المبحث الرابع : كوردستانية مندلي ويشمل 1 - طبيعة مندلي كوردستانية 2 - مندلي وواقها السكاني 3 - مندلي وثورة ايلول 1961 4 - مندلي و التنظيم السري للحزب الديمقراطي الكوردستاني قبل بيان آذار 1970 . 5 - مندلي وبيان آذار 1970 . 6 - الاستفتاء المدرسي " استطلاع " بين طلبة المدارس في مركز مندلي . 7 - اهم الاحداث و المستجدات بعد بيان آذار 1970 في قضاء مندلي . 8 - الجوانب الايجابية من بيان آذار 1970 . 9 - التحاق اعضاء لجنة محلية مندلي بثورة ايلول التحررية . 10 - ابناء مندلي يلتحقون بصفوف ثورة ايلول التحررية . 11 - تطوع ابناء مندلي بصفوف البيشمركه من الملتحقين بثورة ايلول . 12 - ترحيل وابعاد العوائل لعدد من الملتحقين بصفوف ثورة ايلول من قبل النظام الحاكم . 13 - اسماء الشهداء من ابناء مندلي على درب كوردياتي و كوردستان . 14 - نكسة ثورة ايلول 1975 . 15 - اعادة التنظيم السري للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد عام 1991 . 16 - مندلي و الاحزاب الكوردستانية بعد سقوط النظام البائد 2003 17 - مندلي و الاستفتاء في 25 / 9 / 2017 من قبل اقليم كوردستان.

المبحث الخامس : المظاهر و الجوانب الاجتماعية و الثقافية في مندلي . 1 - العادات و التقاليد و المظاهر الاجتماعية . 2 - رجال الدين " آ - رجالات الدين الاوائل ب - رجالات الدين الاواخر " . 3 - الرموز الاجتماعية في قضاء مندلي للقرن العشرين " أ - الرموز الاجتماعية داخل بلدة مندلي ب - الرموز الاجتماعية بين العشائر في القرى و الارياف " . 4 - العشائر المحيطة ببلدة مندلي . 5 - المضايف " دواوين " في مندلي " أ - المضايف داخل بلدة مندلي ب - المضايف في القرى و الأرياف و الضواحي المحيطة ببلدة مندلي " . 6 - عشائر مندلي يردون الوفاء 7 - اليهود في مندلي . 8 - شعراء مندلي " أ - الشعراء الاوائل ب - الشعراء الاواخر ت - شعراء مندلي في العصر الحديث ج - مندلي في قصائد الشعراء الفطاحل " . 9 - اسماء و عناوين بارزة في مندلي عبر العصور .. المبحث السادس : المعالم الزراعية والمظاهر التراثية في مندلي

ويشمل على اولا : المعالم الزراعية : 1 - بساتين و اراضي زراعية في بلدة مندلي . 2 - التمور في بلدة مندلي . 3 - واجبات الفلاح ما عليه وما له من حصة المحاصيل ثانيا المظاهر التراثية : 1 - الاسواق . 2 - خانات بلدة مندلي . 3 - حمامات بلدو مندلي . 4 - دار السينما في بلدة مندلي . 5 - الحراس في بلدة مندلي في القرن العشرين . 6 - الاسوار في بلدة مندلي . 7 - المقابر في بلدة مندلي . 8 - الطواحين في ضواحي مندلي .. المبحث السابع : : متفرقات من تراكم ذاكرة ابناء مندلي 1- سايمير هاشم .. عنوان الكوردايتي في مندلي 2 - لقاء النائبة نازنين حسين فيض الله مندلاوي . 3 - مقالة مطلب تعويض لابد منه بقلم مدحي مندلاوي . 4 - وقفة سريعة مع استاذ عبد الحسين عباس مدير ناحية مندلي . 5 - لقاء ازاد حميد شفي رئيس المجلس البلدي في مندلي . 6 - لقاء الاستاذ والمربي الفاضل ابراهيم علي شفي . 7 - لقاء الشيخ طلب عبد الكريم شيخ عشيرة الندا في مندلي . 8 - لقاء الكاتب و القانوني الدكتور عبد الجبار الملا صالح المندلاوي . 9 - شذرات من كتابات الاستاذ صلاح جباري . 10 - مقتطفات من لقاء مع الاديب ضمد كاظم الزهري . 11 - مندلي في ارشيف الاستاذ محسن بني ويس..و يحتوي الكتاب على خاتمة و مجموعة صور" وثائقية ومهمة " عن المعالم الاثرية و التاريخية في مندلي ، وصور اخرى عن المناضلين و المناضلات و البيشمركة و عن شهداء وشهيدات مندلي الذين استشهدوا دفاعا عن كوردستان و صور عن العلماء و الابداء ووجهاء وشخصيات و فنانين ورياضين مندلي و غيرهم . .

لقد اتبع المؤلف في سرد المعلومات " المنهج التاريخي - وهو احد المناهج العلمية المتبعة في البحوث العلمية وخصوصا في " نيل درجة دكتوراة " وحيث يعتمد هذا المنهج العلمي على الموضوعية والعمق العلمي و الدقة في تثبيت الحقائق ، ويعتبر هذا المنهج من اصعب المناهج العلمية لان الباحث يحتاج الى الصبر والعزيمة و الحذر من جانب والى الابتعاد عن المبالغة كليا ، والتقيد و الالتزام بالحياد وبعيدا عن الاحاسيس و العواطف لكي لا يقع في اخطاء جسيمة خلال كتابة المواضيع .. وللحقيقة فان المؤلف استاذ حسين فيض الله المندلاوي نجح في تحقيق الاهداف و تقديم اروع واهم المعلومات العلمية الدقيقة عن تاريخ وجغرافية و الحياة السياسية و الاجتماعية في مندلي " البلدة الكوردية المنكوبة و المهمشة و المنسية " في زمن حكم البعث الفاشي الهمجي حيث تمت تعريبها وتدميرها ، وخاصة في زمن ابو الطغاة " صدام حسين " .. فضلا عن استمرار التعريب الممنهج في مندلي وحتى بعد التغيير 2003 واستلام الشيعة سدة الحكم ... ونقول لحكام بغداد " لا يصح الا الصحيح " ستبقى مندلي بلدة كوردية و مركزا للتعايش السلمي و الاخوي بين الكورد و العرب و التركمان و الى الابد.