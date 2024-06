وفاة الممثل الشهير دونالد ساذرلاند

شفق نيوز/ توفي الممثل الكندي الشهير دونالد ساذرلاند، نجم أفلام The Hunger Games وDon't Look Now، Pride and Prejudice (كبرياء وتحامل) عن عمر يناهز 88 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الخبر الحزين ابنه الممثل كيفر ساذرلاند عبر بيان، جاء فيه: "بقلب مثقل، أنقل لكم خبر وفاة والدي، دونالد ساذرلاند.. أعتقد شخصيا أنه أحد أهم الممثلين في تاريخ السينما".

وأضاف: "لم يُخِفه أبدًا أي دور، سواء كان جيدًا أم سيئًا أم قبيحًا. لقد أحب ما فعله وفعل ما أحبه، ولا يمكن لأحد أن يطلب أكثر من هذه الحياة الجيدة".

وبحسب "بي بي سي" قوبل خبر وفاة الممثل المخضرم، بالحزن من زملائه في الوسط الفني، وقال الممثل كاري الويس إن وفاة النجم الشهير دمرته عبر منشور في إنستغرام.

ومن جانبه تحدث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن وفاة ساذرلاند في مؤتمر صحفي في ويستفيل، وتذكر أنه شعر "بالصدمة" عندما التقى ساذرلاند لأول مرة.

وقال: "أفكاري مع عائلة ساذرلاند بأكملها، وكذلك جميع الكنديين الذين يشعرون بلا شك بالحزن عندما علموا، كما أشعر الآن".

وأضاف: "لقد كان رجلاً يتمتع بحضور قوي، وتألق في مهنته، وكان حقًا فنانًا كنديًا عظيمًا".

وولد ساذرلاند في نيو برونزويك، كندا، وبدأ عمله كمراسل إخباري إذاعي قبل أن يغادر بلاده للسفر إلى لندن في عام 1957. وهناك، درس في أكاديمية لندن للموسيقى والفنون المسرحية. ثم تولى أدوارًا صغيرة في السينما والتلفزيون البريطاني.

وكانت أدواره الأولى في أفلام عن الجيش، حيث قدم دور بطولة في فيلم The Dirty Dozen، وهو فيلم آكشن عن الحرب العالمية الثانية عرض عام 1967.