هروباً من ترامب.. شركة سياحية أمريكية تطرح رحلة بحرية مدتها 4 سنوات

شفق نيوز/ عرضت شركة أمريكية متخصصة في تنظيم الرحلات البحرية، على الأمريكيين الراغبين في مغادرة الولايات المتحدة بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، الإبحار في المحيطات برحلة مدتها 4 سنوات، وهي نفس الفترة التي سيتولى فيها ترمب رئاسة أميركا.

وأعلنت شركة Villa Vie Residences، في 7 نوفمبر الجاري، برنامجاً سياحياً بحري حمل اسم "التخطي للأمام" Skip Forward، وتبدأ قيمته بـ40 ألف دولار سنوياً، بحسب شبكة Fox Business الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ميكائيل بيترسون للشبكة، إن "الحزمة مثالية للأميركيين الساعين للهروب"، مضيفاً: "قد تكون لدينا وجهات نظر سياسية مختلفة، لكن مجتمعنا يتفق على شغفنا باستكشاف العالم بطريقة حقيقية تتجاوز السياسة".

تفاصيل البرنامج

وذكرت الشركة في بيان، أن "لدى المقيميين المرونة للصعود على متن السفينة في أي ميناء، خلال الرحلة التي تبلغ مدتها 4 سنوات".

ولم تذكر الشركة في بيانها السباق الرئاسي الأميركي، لكنها أطلقت على إحدى برامجها السياحية الذي يستمر لمدة عامين اسم "اختيار منتصف المدة" Mid-Term Selection، في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في عام 2026.

كما أطلقت برنامجاً أخراً مدته عام كام اسم "الهروب من الواقع" Escape from Reality، والذي يشمل رحلة بحرية مدتها 3 سنوات اسم "في كل مكان باستثناء الوطن" Everywhere but Home.

ووفقاً لموقع الشركة، تبلغ تكلفة الحزمة التي تستمر لمدة 4 سنوات ما بين 160 ألف دولار و256 ألف دولار للشخص الواحد باختلاف حجم الغرف المستأجرة.

ويقول موقع الشركة: "ادفع مرة واحدة ولن تقلق بشأن ذلك مرة أخرى. في اللحظة التي تصعد فيها على متن السفينة، تبدأ رحلتك. اترك ورائك ما هو مألوف واتجه للمجهول حيث ستتنقل بين أكثر المواقع شهرة وإلهاماً حول العالم".

في وقت سابق من العام الجاري، أعلنت الشركة حزمة حملت اسم "آفاق بلانهاية" Endless Horizons تستهدف من يسعون لمواجهة التضخم، بحسب الشبكة الأميركية.