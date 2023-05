"هبطت بسلام بعد ذعر كبير".. مسافر يفتح باب طائرة قبل هبوطها والسلطات الكورية تحقق

شفق نيوز/ أعلن متحدث باسم شركة آسيانا للخطوط الجوية، اليوم الجمعة، إن طائرة تابعة للشركة هبطت بسلام في مدينة ديجو الكورية الجنوبية، بعدما فُتح أحد أبوابها قبل وقت قصير من وصولها إلى المطار.

وهبطت الطائرة في مطار ديجو بعدما غادرت جزيرة جيجو حسب ما أظهر جدول رحلات المطار.

وقال المتحدث باسم الشركة إن الحادث لم يسفر عن أية إصابات، لكن بعض الركاب نقلوا إلى المستشفى للعلاج من مشاكل في التنفس بسبب الصدمة.

وأضاف أن السلطات تحقق في الواقعة.

فيما قال مسؤول بإدارة الإطفاء في ديجو إن 9 أشخاص نقلوا إلى مستشفى قريب، وذكر المسؤول أن "الشرطة تحقق في الحادث بعد أن قال راكب كان جالساً بالقرب من باب الطوارئ إنه لمس المقبض".

يشار إلى أنه لا يمكن فتح باب الطائرة وهي في السماء، وقد يؤدي فتح أحد الأبواب إلى سقوط الطائرة، وتقول إدارة الطيران الفيدرالية بالولايات المتحدة (FAA): إنه "يجب اتخاذ الاحتياطات في التصميم لتقليل احتمال فتح أحدهم الباب عمداً أثناء الرحلة، ولهذا السبب تعمل مقابض أبواب الطائرة بصورة آلية".

فعندما تهبط الطائرة وتتجه نحو باب الخروج، يمكنك سماع الطيار يقول "Doors to Manual"، أي تحويل الأبواب إلى وضع الفتح اليدوي، عندها فقط يمكن للطيار أن يرفع التحكم، ويمكن لأي شخص أن يفتح الأبواب.

وكتب الطيار باتريك سميث في مدونته AskThePilot أنه يمكن فتح الأبواب عند الهبوط، في حالة الحاجة إلى إخلاء الطائرة.

كما أنَّ الضغط هو الطريقة الوحيدة الممكنة لتتمكن الطائرة من الطيران فوق 10 آلاف متر دون تعريض صحة الطاقم والركاب للخطر، وكلما زاد الارتفاع في الجو، انخفض الضغط على جزيئات الأكسجين، لذلك يصعب علينا التنفس. الذي يفسر أيضاً سبب انسداد آذاننا عند ركوب الطائرة.

Asiana Airlines A321 lands safely at Daegu Airport in South Korea after the emergency exit door was opened by a passenger on approach. 9 people taken to hospital with breathing difficulties. pic.twitter.com/Jzed4PMDvc