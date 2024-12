إنجاز تاريخي جديد على سطح الكوكب الأحمر

شفق نيوز/ وصلت مركبة برسفيرنس إلى قمة فوهة جيزيرو على الكوكب الأحمر هذا الأسبوع، لتختتم بذلك رحلة استغرقت حوالي 3 أشهر من السير عموديا لمسافة تزيد عن 500 متر، وتبدأ مرحلة استكشاف جديدة.

وخلال رحلة الصعود التاريخية هذه، تمكنت برسفيرنس من التغلب على المنحدرات الشديدة الميل مع أرضية زلقة ومتغيرة، وفقا لمختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL).

ووصلت برسفيرنس إلى أرضية جيزيرو التي يبلغ عرضها 28 ميلا (45 كيلومترا) في فبراير، في مهمة للبحث عن علامات الحياة السابقة على المريخ وجمع العينات للعودة بها إلى الأرض في المستقبل.

Higher Ground: After nearly four years of exploration, and grades as steep as 20%, our @NASAPersevere rover has reached the rim of Mars's Jezero Crater. Learn more about how Perseverance made the climb—and where it's rolling next: https://t.co/uKlQvQHnmg #AGU2024 pic.twitter.com/7XNECofb9X