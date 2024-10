مشاهير نجوم السينما العالمية في مهرجان “سان سيباستيان” السينمائي الدولي بإسبانيا

شفق نيوز/ تواجد خلال الدورة الـ72 لمهرجان “سان سيباستيان” السينمائي الدولي، كبار السينمائيين العالميين؛ وحضر الحفل “بيدرو ألمودوفار” و”خافيير بارديم” و”كيت بلانشيت” و”مونيكا بيلوتشي” و”جوني ديب”، بحسب ما كتبه الصحفي الفني منصور جهاني.

وترأس مهرجان “سان سيباستيان” San Sebastian السينمائي الدولي في دورته الـ72، “خوسيه لويس ريبوردينوس” José Luis Rebordinos وبعرض فيلم “إيمانويل” Emmanuelle للمخرجة “أودري ديوان” Audrey Diwan وهي مخرجة لبنانية تعيش في فرنسا وبطولة “نومي ميرلانت” Noémie Merlant، “ويل شارب” Will Sharpe، “جيمي كامبل باور” Jamie Campbell Bower و”تشاتشا هوانغ” Chacha Huang تم افتتاحه في مدينة سان سباستيان بإسبانيا ومع عرض أعمال مخرجي دول العالم في مختلف الأقسام التنافسية وغير التنافسية، استمرت المناقشات مع السينمائيين واللقاءات السينمائية المتخصصة وغيرها لمدة 9 أيام، وأيضا مع عرض فيلم “نحيا” We Live in Time في الوقت المناسب” من إخراج “جون كراولي” John Crowley وبطولة “أندرو جارفيلد” Andrew Garfield و”فلورنس بوغ” Florence Pugh وينتهي عرضه في إنجلترا.

المشاهير متواجدون

خلال مهرجان “سان سيباستيان” السينمائي الدولي الثاني والسبعين، شارك السينمائيون المشهورون عالميًا، ومن بينهم؛ بيدرو ألمودوفار، خافيير بارديم، كيت بلانشيت، مونيكا بيلوتشي، جوني ديب، جيمي كامبل باور، باميلا أندرسون، أندرو جارفيلد، فرانكو نيرو، إيزابيل نومي، ميرلانت، أنجيلا مولينا، لوبيتا نيونغو، شارلوت رامبلينج، ويل شارب، تيلدا سوينتون، جاك أوديار، شون بيكر، إدوارد بيرغر، جيا كوبولا، ليوس كاراكس، كوستا غافراس، أودري ديفان، أرنو ديبليشين، محمد رسول‌اف، ماتيو ديوب، آدم إليوت، كورالي فارغيت، بايال كاباديا، فرانتشور أئورز، ديا كولومبغاشفيلي، مايك أوبن تشويس، والتر ساليس وجين شوئن برون، باولو سورينتينو و… كانوا حاضرين في هذا الحدث السينمائي المرموق بأفلامهم.

جائزة “دونوستيا”

“كيت بلانشيت” Cate Blanchett الممثلة الأسترالية الشهيرة والحائزة على جائزتي أوسكار مرموقتين، وجائزتي فينيسيا، وأربع جوائز غولدن غلوب، وأربع جوائز بافتا و…، جائزة “دونوستيا” Donostia المرموقة للإنجاز الفني مدى الحياة من يد “ألفونسو كوارون” Alfonso Cuarón استقبل المخرج المكسيكي الشهير فيلم “سان سيباستيان” في الدورة الـ72 للمهرجان السينمائي الدولي وقال في كلمة قصيرة: باعتباري أستراليًا أعمل في الخارج، حظيت بشرف عظيم لعبور العديد من الحدود والسفر حول العالم. إنه لشرف كبير أن أحصل على هذه الجائزة في دولة إسبانيا وهذا المهرجان المذهل المليء بالإثارة والذي تجاوز الحدود الثقافية والسينمائية.

وحصل “خافيير بارديم” Javier Bardem الممثل الإسباني الشهير والحائز على جوائز مرموقة مثل أوسكار وغولدن غلوب وبافتا وغيرها، على جائزة “دونوستيا” Donostia لإنجاز العمر المرموقة من زوجته “بينيلوبي كروز” Penélope Cruz في عامه الثاني والسبعين وقال المهرجان في كلمة قصيرة: “أقبل هذه الجائزة بكل حبي وعاطفتي لهذا المهرجان الذي كان مهمًا جدًا بالنسبة لي على المستوى الشخصي والمهني”.

كما حصل “بيدرو ألمودوفار” Pedro Almodóvar المخرج الإسباني الشهير والحاصل على جوائز مرموقة مثل أوسكار، وأسد البندقية الذهبي، وغولدن غلوب، والبافتا وغيرها، على جائزة “دونوستيا” Donostia المرموقة للإنجاز الفني مدى الحياة من يدي الممثلة الإنجليزية “تيلدا سوينتون” Tilda Swinton و وأكد في كلماته: مسيرتي كانت ولا تزال أقوى مني ومن كل شيء حولي. هذه المهنة هي أفضل مهنة في العالم، وكانت تستحق أن أستسلم لها بقلبي وروحي. السينما هي حياتي أكثر من أي وقت مضى، ولن يكون لحياتي أي معنى بدون السينما. الحياة، سواء في الخيال أو في الواقع، معقدة وتنطوي على مخاطر لا حصر لها. لكن الحياة بدون حرية لا تستحق العيش.

أقسام مختلفة من مهرجان “سان سيباستيان”

مهرجان “سان سيباستيان” السينمائي الدولي الـ72 بأقسام مختلفة منها؛ 22 فيلمًا في قسم “المسابقة الرئيسية”، فيلمان في قسم “عرض جائزة دونوستيا” Donostia، 12 فيلمًا في قسم “المخرجون الجدد”، 14 فيلمًا في قسم “آفاق لاتينية” قسم Horizontes Latinos، 24 فيلمًا في قسم Zabaltegi-Tabakalera، 17 فيلما في قسم “بيرلاك” Perlak (مجموعة من أفضل الأفلام الروائية لهذا العام والتي لم يتم عرضها بعد في إسبانيا)، 13 فيلما قصيرا في قسم مسابقة “العش” Nest (أعمال طلبة السينما)، 5 أفلام روائية في قسم مسابقة “سينما الطهي” Culinary Zinema، 6 أفلام في قسم مسابقة “الأفلام القصيرة” Loterías، 13 فيلما قصيرا في قسم مسابقة “قصير جدًا” Eusko Label، 9 أفلام في قسم “زینمیرا” Zinemira (أفلام تم إنتاجها في إقليم الباسك الإسباني)، 21 فيلمًا في قسم “صنع في إسبانيا” Made in Spain، فيلمان في قسم “ولودروم” Velodrome، 6 أفلام في قسم “أفلام للأطفال” Movies for kids، 6 أفلام في قسم “كلاسيكي” Klasikoak، 22 فيلما في قسم “استرجاعي” Retrospective ، 18 فيلما في قسم “على الجزيرة الأخرى” On the Other Island، قسم “جائزة فیبرشی الكبرى” FIPRESCI (الاتحاد الدولي لنقاد السينما)، قسم “أفلام المفاجآت” Surprise film، قسم EITB Gala، 3 أفلام في قسم RTVE Galas، مقابلات مع صانعي الأفلام، اجتماعات سينمائية متخصصة أقيمت في الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر 2024 في مدينة سان سيباستيان بإسبانيا.