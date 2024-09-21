مستقبل البشرية على طاولة ماسك و بوكيلة.. فيديو

شفق نيوز/ صرح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بأنه التقى رئيس السلفادور نجيب بوكيلة وبحث معه مستقبل البشرية وكذلك قضايا الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وكتب ماسك عبر منصة "إكس": "لقد أجريت محادثة رائعة مع الرئيس نجيب بوكيلة. تحدثنا كثيرا عن جوهر الواقع ومستقبل البشرية وتأثير التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات على العالم".

وأضاف ماسك: "السلفادور لديها زعيم مذهل".

جاء ذلك ردا على منشور لبوكيلة تضمن مقطع فيديو قصيرا للقائه مع ماسك الذي وصفه رئيس السلفادور بأنه "أحد أعظم العقول لعصرنا".