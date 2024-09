مستقبل البشرية على طاولة ماسك و بوكيلة.. فيديو

شفق نيوز/ صرح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بأنه التقى رئيس السلفادور نجيب بوكيلة وبحث معه مستقبل البشرية وكذلك قضايا الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وكتب ماسك عبر منصة "إكس": "لقد أجريت محادثة رائعة مع الرئيس نجيب بوكيلة. تحدثنا كثيرا عن جوهر الواقع ومستقبل البشرية وتأثير التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات على العالم".

وأضاف ماسك: "السلفادور لديها زعيم مذهل".

جاء ذلك ردا على منشور لبوكيلة تضمن مقطع فيديو قصيرا للقائه مع ماسك الذي وصفه رئيس السلفادور بأنه "أحد أعظم العقول لعصرنا".

Just had an excellent conversation with President @NayibBukele! We talked a lot about the nature of reality, future of humanity and how technology like AI and robotics will affect the world.El Salvador has an amazing leader. https://t.co/vvCfu1tYoB