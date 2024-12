محاكاة ثلاثية الأبعاد لسلوك الشمس المعقد وتأثيراته على الأرض.. فيديو

شفق نيوز/ ما يزال العلماء حتى اليوم يواجهون صعوبة في فهم السلوك المعقد للشمس، ولكن فهم هذه الأنماط أمر بالغ الأهمية للتنبؤ بالظواهر التي تؤثر على كوكبنا وما وراءه.

ويمكن للنشاط الشمسي أن يؤثر على أنظمة الطقس وتدفق المحيطات على الأرض، كما يمكن أن يحدد سلوك الشمس الطقس الفضائي مثل الإشعاع الجسيمي الذي يمكن أن يلحق الضرر بالأقمار الصناعية في مدار كوكبنا ويضر برواد الفضاء الذين يساعدون في استكشاف البيئة القاسية خارج الأرض.

وللكشف عن بعض ألغاز النشاط الشمسي، أصدرت ناسا مؤخرا محاكاة ثلاثية الأبعاد تقدم لمحة عن سلوك الشمس المعقد.

وفي الأسبوع الماضي، شاركت ناسا صورا محاكاة لتدفقات المواد المضطربة داخل الشمس، وتُظهر كيفية تحرك المواد من الطبقات الداخلية للشمس نحو غلافها الجوي.

وتكشف هذه المحاكاة المعقدة كيف تلتوي وتتطور المواد أثناء رحلتها، ما يشبه الزيت الملون بألوان قوس قزح وهو يدور عبر ماء ساكن. وتم ترميز التدفقات السريعة بالألوان، حيث يمثل الأحمر الحركات الأسرع، ثم تنتقل إلى الأصفر والأخضر والأزرق مع تباطؤ الحركة.

وعلى الرغم من أن هذه المحاكاة تقدم لمحة عن سلوك الشمس، فقد أكدت عالمة ناسا إيرينا كيتياشفيللي صعوبة إنشاء نموذج شامل للشمس بسبب تعقيدها.

Our Sun's swirling flow This simulation shows the strength of the turbulent motions of the Sun’s inner layers as materials twist into its atmosphere. Scientists seek to better understand the Sun and what phenomena drive the patterns of its activity. https://t.co/h4YCC5Rv3L… pic.twitter.com/eb2XBGQKWr