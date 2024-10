"لا أرض أخرى" من فلسطين يفوز بجائزة مهرجان "بوسان" السينمائي الدولي

شفق نيوز/ أقيم الحفل الختامي للدورة الـ29 لمهرجان "بوسان" Busan السينمائي الدولي في مركز بوسان للسينما في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، بحضور أعضاء لجنة تحكيم الأقسام التنافسية المختلفة، والمصورين السينمائيين الحاضرين في المهرجان، ونشطاء صناعة السينما وأيضًا المهتمين بالفن السابع،

حيث تم تقديم الفائزين في قسم مسابقة "التيارات الجديدة" New Currents، قسم "جائزة كيم جيسوك" Kim Jiseok، قسم "جائزة مکِنات" Mecenat للأفلام الوثائقية، قسم "جائزة سونجي" Sonje، قسم "جائزة فیبرشی" FIPRESCI الاتحاد الدولي لنقاد السينما، قسم "جائزة نتبک" NETPAC.

أفضل فيلم في مسابقة "التيارات الجديدة"

وقال الصحفي السينمائي منصور جهاني لوكالة شفق نيوز، إن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "تيارات جديدة" New Currents في الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان "بوسان" السينمائي الدولي، وهم؛ "محمد رسول‌اف" Mohammad Rasoulof مخرج وكاتب سيناريو من إيران - رئيس لجنة التحكيم، "لي ميونغ سي" LEE Myung-Se مخرج من كوريا الجنوبية، "تشو دونجيو" Zhou Dongyu ممثلة من الصين، "كاني كوسروتي" Kani Kusruti ممثلة من الهند، و"فانيا كالفيرسيج" Vanja Kaludjercic مديرة مهرجان الفيلم الدولي "روتردام" Rotterdam من هولندا، وأعلنت أصواتها على النحو التالي:

وتشمل جائزة أفضل فيلم في هذا الجزء من المهرجان؛ جائزة نقدية قدرها 30 ألف دولار لفيلم "أرض الصباح الهادئ" The Land of Morning Calm للمخرج "بارك ري ـ وونج" PARK Ri-woong إنتاج كوريا الجنوبية وأيضا فيلم "ما - صرخة الصمت" MA – Cry of Silence لمخرج "ماو ناینج" The MAW NAING إنتاج مشترك منحت ميانمار وكوريا الجنوبية وسنغافورة وفرنسا والنرويج وقطر.

أفضل فيلم "جائزة كيم جيسيوك"

أعضاء لجنة تحكيم "جائزة كيم جيسوك" Kim Jiseok في هذا الحدث السينمائي المرموق هم؛ "كريستيان جيون" Christian Jeune مدير قسم الأفلام في مهرجان "كان" السينمائي الدولي من فرنسا - رئيس لجنة التحكيم، "براسانا فيثاناج" Prasanna Vithanage مخرج من سريلانكا و"شين سوون" Shin Suwon مخرج من كوريا الجنوبية، أصواتهما على النحو التالي:

وتشمل جائزة أفضل فيلم في هذا القسم؛ جائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار لفيلم "قرية روك ستارز 2" Village Rockstars 2 للمخرج "ريما داس" Rima DAS وهو إنتاج مشترك بين الهند وسنغافورة، وكذلك فيلم "ین و آی ـ لی" Yen and Ai-LEE للمخرج توم "تام لین شی ـ یو" Tom LIN Shu-Yu إنتاج في تايوان تم منحها.

أفضل فيلم وثائقي قسم "جائزة مکِنات" Mecenat

وأعضاء لجنة تحكيم جائزة قسم الوثائقية "جائزة مکِنات" Mecenat في هذه الفترة من المهرجان وهم؛ "محسن مخملباف" Mohsen Makhmalbaf من إيران - رئيس لجنة التحكيم، "أساكو فوجيوكا" Asako Fujioka نائب رئيس مهرجان "ياماغاتا" Yamagata الدولي للأفلام الوثائقية، من اليابان، و"لي سوجونغ" Lee Soojung المخرجة من كوريا الجنوبية على النحو التالي:

وتشمل جائزة أفضل فيلم وثائقي كوري وآسيوي لهذا القسم؛ جائزة نقدية قدرها 7,400 دولار أمريكي للفيلم الوثائقي "أعمال وأيام" Works and Days للمخرج "بارك مينسو" PARK Minsoo و"آهین كيرني هيون" AHN Kearny Hyun من إنتاج تايوان، بالإضافة إلى الفيلم الوثائقي "بيت آخر" Another Home للمخرج "فرانكي سين" Frankie SIN إنتاج مشترك بين تايوان وهونج كونج والصين وفرنسا على الجائزة.

لأفضل فيلم قصير "جائزة سونجي" Sonje

أعضاء لجنة تحكيم قسم "جائزة سونجي" Sonje في مهرجان "بوسان" السينمائي الدولي التاسع والعشرين، وهم؛ وقد عبر المخرج وكاتب السيناريو الكوري الجنوبي "ليم دائه هيونغ" Lim Dae-hyung والمخرجة الأمريكية "كونستانس تسانغ" Constance Tsang والمخرجة اليابانية "يوكو ياماناكا" Yamanaka Yoko عن آرائهم على النحو التالي:

وتشمل جائزة أفضل فيلم قصير كوري وآسيوي لهذا الجزء من المهرجان؛ جائزة نقدية قدرها 7400 دولار للفيلم القصير "یوریم" Yurim من إخراج "سونغ جيسيو" SONG Jiseo المنتج في كوريا، وكذلك للفيلم القصير "حديقة في الشتاء" A Garden in Winter من إخراج "إلئنور محموديان" Eléonore Mahmoudian و"هيروشي ماتسوي" Hiroshi Matsui إنتاج مشترك بين اليابان وفرنسا.

أفضل فيلم "جائزة فيبرشي"

أما أعضاء لجنة تحكيم قسم "جائزة فيبرشي" FIPRESCI التابعة للاتحاد الدولي لنقاد السينما في هذا الحدث الفني فهم: "تيريز فينسيز" Teréz Vincze أستاذة جامعية وناقدة سينمائية، من المجر - رئيس لجنة التحكيم، "هسين ونج" Hsin Wang ناقدة سينمائية من تايوان، و"سوون ري" Souewon Rhee ناقدة سينمائية من كوريا الجنوبية، وحصل فيلم أفضل فيلم في هذا القسم على فيلم "حكاية الأرض" Tale of the Land للمخرج "لويلو هيندرا" Loeloe HENDRA إنتاج مشترك بين إندونيسيا والفلبين وتايوان وقطر.

أفضل فيلم قسم "جائزة نتبک" NETPAC

ضم أعضاء لجنة تحكيم قسم "جائزة نتبک" NETPAC "شبكة ترويج السينما في آسيا والمحيط الهادئ" في هذه الفترة من المهرجان؛ "إيغاراشي كوهاي" IGARASHI Kohei مخرج من اليابان - رئيس لجنة التحكيم، "هيرمان فان إيكن" Herman VAN EYKEN الأستاذ الجامعي من بلجيكا و"كيم ميونغ" KIM Miyoung مخرجة من كوريا الجنوبية، منحوا جائزة أفضل فيلم في هذا القسم لفيلم "أرض الصباح الهادئ" The Land of Morning Calm للمخرج "بارك ري ـ وونج" PARK Ri-woong إنتاج كوريا الجنوبية.

جائزة عشاق السينما

وأعلنت لجنة تحكيم الطلاب في قسم مسابقة "الزاوية الواسعة" Wide Angle لهذا الحدث السينمائي، والمكونة من عدة طلاب من الأقسام المتعلقة بالسينما في ست جامعات في منطقة بوسان، عن أفضل فيلم وثائقي كوري وآسيوي على النحو التالي:

ومنحت جائزة "عشاق السينما" Cinephile Award للفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى" No Other Land من إخراج "باسل عدرا" Basel Adra، "حمدان بلال" Hamdan Ballal، "يوفال أبراهام" Yuval Abraham و"راشيل سزور" Rachel Szor وقد تم منحها بشكل مشترك من قبل دولتي فلسطين ونيبال.

جائزة الجمهور

وكانت جائزة الجمهور في قسم مسابقة "التيارات الجديدة" في هذه الفترة من المهرجان، من نصيب لفيلم "أرض الصباح الهادئ" The Land of Morning Calm للمخرج "بارك ري ـ وونج" PARK Ri-woong إنتاج كوريا الجنوبية. حصل هذا الفيلم على أعلى الدرجات من جمهور المهرجان في هذا القسم.

"بوسان" معتمد من الاتحاد العالمي لمنتجي الأفلام فیابف

ويعد مهرجان "بوسان" السينمائي الدولي أحد أكبر وأهم مهرجانات السينما الآسيوية وهو أحد المهرجانات الـ22 المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لمنتجي الأفلام (فیابف) FIAPF. يقام هذا الحدث السينمائي المرموق كل عام بدعم من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية وبلدية مدينة بوسان ومجلس الفيلم الكوري.

إحياء ذكرى "ميغيل غوميز" المخرج البرتغالي الشهير

الدورة التاسعة والعشرون لمهرجان "بوسان" السينمائي الدولي بعرض أعمال مخرجين سينمائيين من مختلف دول العالم في عدة أقسام تنافسية منها؛ ؛ 10 أفلام روائية في قسم مسابقة "التيارات الجديدة"، 11 فيلماً كورياً قصيراً في قسم مسابقة "زاوية واسعة"، 10 أفلام آسيوية قصيرة في قسم مسابقة "زاوية واسعة"، 10 أفلام وثائقية في قسم مسابقة "زاوية مفتوحة"، 8 أفلام في قسم جائزة كيم جيسوك، قسم "جائزة مکِنات" للأفلام الوثائقية، قسم "جائزة نتبک"، قسم "جائزة سونجي"، قسم "جائزة فيبرشي"، بالإضافة إلى القسم غير التنافسي بما في ذلك؛ 28 فيلمًا في قسم "نافذة على السينما الآسيوية" A Window on Asian Cinema، 5 أفلام في قسم Gala، 7 أفلام في قسم "السينما المفتوحة" Open Cinema، 17 فيلمًا في قسم "الأيقونات" Icons، فيلم ياباني قصير و17 فيلمًا وثائقيًا في قسم "العرض" Showcase، 6 أفلام روائية في قسم العرض قسم "العاطفة منتصف الليل" Midnight Passion، 6 أفلام في قسم "على الشاشة" On Screen، 9 أفلام في القسم الخاص "التركيز على روح المراهقين، أفلام المراهقين"، 5 أفلام في قسم التكريم "ميغيل غوميز" Miguel Gomes المخرج البرتغالي الشهير، 6 أفلام في قسم التكريم قسم التكريم للممثل الكوري الراحل "لي سون ـ كيون" Lee Sun-kyun، 29 فيلمًا في قسم "السينما العالمية"، 23 فيلمًا في قسم "سينما كوريا اليوم"، 11 فيلمًا في قسم "فلاش فوروارد" Flash Forward، قسم "أكاديمية" الفيلم الآسيوي، قسم "العرض الخاص"، قسم ورشة عمل الأفلام المتخصصة للمخرجة "ميغيل غوميز" و"آن هوي" Ann Hui المخرج هونغ كونغ الصينية، قسم "صندوق السينما الآسيوية"، قسم "سوق الأفلام الآسيوية" وعدة أقسام أخرى؛ وسيعقد في الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر 2024 في سينما بوسان ودور السينما الأخرى في بوسان، كوريا الجنوبية.