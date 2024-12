كيف تمنع روبوتات الدردشة من استخدام بياناتك؟

شفق نيوز/ تحتاج للتفكير في عدة أمور عند اختيارك استخدام أي من روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن بينها بياناتك.

تستخدم روبوتات الدردشة في الغالب المدخلات التي تغذيها بها للتدريب بشكل أساسي. وتبذل بعض شركات الذكاء الاصطناعي جهودًا لإخفاء هوية أصحاب البيانات التي تستخدمها في تدريب نماذجها.

لكن إذا كنت لا تشعر بالراحة إزاء ذلك الأمر، فبإمكانك في أغلب الحالات ضبط الإعدادات لمنع أداة الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها من استخدام بياناتك في التدريب، بحسب تقرير لموقع "The Verge" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

تجدر الإشارة إلى أن تعطيل خيار تدريب الذكاء الاصطناعي ليس مثل مسح سجل المحادثة مع روبوت الدردشة الذي تستخدمه، على الرغم من أنهما مرتبطان.

إذ يمكن استخدام سجل المحادثات مع روبوت الدردشة في التدريب قبل مسحه. إضافة إلى ذلك، فربما ترغب في الاحتفاظ بسجل الدردشة الخاص بك للرجوع إليه لاحقًا، لكنك تريد في الوقت نفسه منع شركات الذكاء الاصطناعي من استخدام بياناتك لتدريب نماذجها.

وفي ما يلي خطوات وقف تشغيل خيار تدريب الذكاء الاصطناعي في بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي:

"شات جي بي تي"

لإبطال خيار التدريب في روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، اضغط على صورة حسابك في أعلى اليمين، ثم اختار "Settings"، بعدها أوقف تفعيل خيار "Data Control" عن طريق إبطال تفعيل الزر بجوار خيار "Improve the model for everyone".

وعند استخدام التطبيق على الهاتف، ستتبع الخطوات نفسها، مع فارق أنك ستضغط في بادئ الأمر على زر "Menu"، ومنه ستضغط على النقاط الثلاثة إلى جوار اسم حسابك لتجد خيار "Data Control".

"Gemini"

في حالة روبوت الدردشة "Gemini" من "غوغل" فعليك إيقاف سجل المحادثة لمنع استخدام تفاصيل المحادثات في تدريب الذكاء الاصطناعي. لكن لا يوجد خيار منفصل لمنع استخدام بياناتك في التدريب كما هو الحال مع "شات جي بي تي".

إذا كنت تستخدم "Gemini" عبر متصفح الويب، اضغط على زر "Activity" في أسفل اليسار، وفي حالة استخدامه على الهاتف اضغط على صورة الحساب في أقصى اليمين، بعدها انقر فوق "Gemini Apps Activity".

وفي كلا الحالتين، أبطل تفعيل الزر بجوار "Gemini Apps Activity". ويحتفظ "Gemini" عادة بسجل المحادثة لمدة 72 ساعة. لكن في حالة إبطال خيار "Gemini Apps Activity" ستتلقى عند بدء محادثة جديدة رسالة تفيد بأنه تم حذف المحادثة السابقة لها.

"Grok"

لإبطال خيار التدريب باستخدام بياناتك عند استخدام روبوت الدردشة "Grok" عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، اذهب إلى "Settings and privacy"، ومنها إلى "Privacy and safety"، ثم إلى "Grok & Third-party Collaborator" وأوقف تفعيل ذلك الخيار.

"Copilot"

في حالة روبوت الدردشة "Copilot" من مايكروسوفت، اضغط على صورة حسابك بأعلى اليمين، ثم اضغط على اسم الحساب، وبعدها اضغط على "privacy"، وبعدها ستوقف تفعيل خيارين هما "Model training on text" و" Model training on voice".

"Meta AI"

تعتبر شركة "ميتا" الأكثر غموضًا بين نظرائها حين يتعلق الأمر باطلاع المستخدمين على طريقة استخدام بياناتهم في تدريب الذكاء الاصطناعي وبإعلامهم بكيفية وقف ذلك الأمر.

وتتيح الشركة استمارة للمستخدمين في أوروبا والمملكة المتحدة للاعتراض على جمع بياناتهم وتحمل اسم "right to object".

وفي الولايات المتحدة توجد استمارة بديلة لتقديم طلبات تتعلق باستخدام معلومات المستخدم الشخصية في تطوير الذكاء الاصطناعي بشركة ميتا.

أما في الحالات الأخرى، فلا يوجد الكثير لفعله. إذا كانت حساباتك على تطبيقات "فيسبوك" أو "إنستغرام" مندمج بها المساعد الذكي "Meta AI"، يمكنك تجنب المحتوى الذي يتداخل فيه الذكاء الاصطناعي عن طريق الضغط على السهم الأرزق من نافذة البحث (Search)، ثم اضغط على الدائرة الزرقاء التي تضم الرمز " i"، وبعدها اختر "Mute"، وفي القائمة اختر "Until I change it".