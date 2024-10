"كيت وينسلت" تحظى بالايقونة الذهبية..  مهرجان "زيورخ" السينمائي في سويسرا

شفق نيوز/ عرض فيلم "المتدرب" The Apprentice للمخرج "علي عباسي" عن حياة "دونالد ترامب" في شبابه، بالحفل الختامي لمهرجان "زيورخ" السينمائي الدولي العشرين، في "دار الأوبرا" بزيورخ بسويسرا.

وبحسب منصور جهاني الصحفي المختص بالسينما؛ أن الحفل الختامي لمهرجان "زيورخ" Zurich السينمائي الدولي العشرين أقيم في "دار الأوبرا" Opera House بمدينة زيورخ، بحضور أعضاء لجنة تحكيم أقسام المسابقة المختلفة، ومسؤولي هذا الحدث السينمائي المرموق، و والسينمائيين الحاضرين في المهرجان والمهتمون بالفن السابع، وفيلم المتدرب إخراج "علي عباسي" وبحضور هذا المخرج الإيراني الذي يعيش في أوروبا، "سيباستيان ستان" Sebastian Stan كممثل رئيسي و"ماريا باكالوفا" Maria Bakalova كممثلة، تم عرض هذا الفيلم من إنتاج كندا والدنمارك وإيرلندا.

جوائز "المسابقة الدولية الرئيسية"

وأشار جهاني إلى أن لجنة تحكيم قسم "المسابقة الدولية الرئيسية" في مهرجان "زيورخ" السينمائي الدولي العشرين، ضمّت؛ "لي دانييلز" Lee Daniels مخرج من أمريكا - رئيس لجنة التحكيم، "سهيلة يعقوب" Souheila Yacoub ممثلة من سويسرا، "جو ويليمز" Jo Willems مصورة سينمائية من بلجيكا، "إيوا بوشينسكا" Ewa Puszczyńska منتجة من بولندا و"صوفيا ديراسبي" Sophie Deraspe مخرجة من كندا، أعلنوا أصواتهم على النحو التالي:

جائزة "العين الذهبية" لأفضل فيلم

وأفاد جهاني بأن جائزة "العين الذهبية" Goldenen Auge المرموقة لأفضل فيلم في هذا المهرجان مُنحت إلى فيلم "" On Becoming a Guinea Fowl للمخرج "رونجانو نيوني" Rungano Nyoni وهو إنتاج بين بريطانيا العظمى وإيرلندا وزامبيا.

تقدير خاص للجنة التحكيم

ولفت إلى أن فيلم "تاريخ موجز لعائلة" Brief History of a Family من إخراج "جيانجي لين" Jianjie Lin وإنتاج مشترك بين الصين وفرنسا والدنمارك وقطر، نال إشادة خاصة من لجنة تحكيم هذا المهرجان.

جوائز "المسابقة الدولية للأفلام الوثائقية"

أما أعضاء لجنة تحكيم "المسابقة الدولية للأفلام الوثائقية" فهم؛ "كيفن ماكدونالد" Kevin Macdonald مخرج وكاتب سيناريو ومنتج من إنجلترا - رئيس لجنة التحكيم، "فرانزيسكا سوندر" Franziska Sonder منتج من سويسرا، "فنسنت كيلنر" Vincent Kelner مخرج ومصور سينمائي من فرنسا، "آنا هينتس" Anna Hints مخرج من إستونيا و"بن بيرنهارد" Ben Bernhard مخرج ومصور سينمائي من ألمانيا، عن جوائزهم الآراء على النحو التالي:

جائزة "العين الذهبية" لأفضل فيلم

وقد مُنحت جائزة "العين الذهبية" Goldenen Auge المرموقة لأفضل فيلم في هذا الجزء من المهرجان للفيلم الوثائقي الطويل "يوميات الصندوق الأسود" Black Box Diaries من إخراج "شيوري إيتو" Shiori Itō وهو إنتاج مشترك بين اليابان وأمريكا وإنجلترا.

تقدير خاص للجنة التحكيم

وقد نال الفيلم الوثائقي الطويل "ملكة السبت" Sabbath Queen من إخراج "ساندي دوبوفسكي" Sandi DuBowski وإنتاجه في الولايات المتحدة، إشادة خاصة من لجنة تحكيم هذا المهرجان.

تقدير كبير للجنة التحكيم

حصل الفيلم الوثائقي الطويل "مسيرة في الظلام" Marching in the Dark للمخرج "كينشوك سورجان" Kinshuk Surjan وهو إنتاج مشترك بين هولندا وبلجيكا والهند، على تقدير خاص واستثنائي من لجنة تحكيم الدورة العشرين لمهرجان "زيورخ" السينمائي الدولي.

جائزة نقاد السينما

وضمت لجنة تحكيم قسم "نقاد السينما" في هذا المهرجان؛ "أليسا سيمون" Alissa Simon ناقدة سينمائية ومبرمجة من أمريكا، "آلان ماتلي" Alan Mattli ناقدة سينمائية من سويسرا و"ترينيداد بارليكورن" Trinidad Barleycorn ناقدة سينمائية من سويسرا، عن آرائهم كالتالي:

جائزة أفضل فيلم

جائزة أفضل فيلم منحت من قبل نقاد السينما للفيلم الأول Les Courageux للمخرجة "ياسمين جوردون" Jasmin Gordon والذي تم إنتاجه في سويسرا.

تقدير خاص

فيلم وثائقي " E.1027- إيلين جراي والمنزل المطل على البحر" E.1027 – Eileen Gray and the House by the Sea من إخراج "بياتريس مينجر" Beatrice Minger و"كريستوف شواب" Christoph Schaub تم إنتاجه في سويسرا، بسبب الهيكل الجريء والأصلي، بالإضافة إلى استخدام المناظر الطبيعية لرواية قصة معقدة، تم تقديره من قبل منتقدي هذا المهرجان.

جوائز "المسابقة الدولية لموسيقى الأفلام"

ضمت لجنة تحكيم "المسابقة الدولية لموسيقى الأفلام" في الدورة العشرين لمهرجان "زيورخ" السينمائي الدولي: "هوارد شور" Howard Shore ملحن سينمائي من كندا - رئيس لجنة التحكيم، "راشيل براونشفايغ" Rachel Braunschweig ممثلة من سويسرا، "نيكولاس رابايوس" Nicolas Rabaeus ملحن سينمائي من سويسرا و"فرانك ستروبل" Frank Strobel قائد أوركسترا من ألمانيا. ومن بين الملحنين الثلاثة الذين وصلوا إلى الجزء الأخير من المهرجان والذين أدت أوركسترا "تونهالي" Tonhalle أعمالهم في احتفال "السينما في الحفلة الموسيقية" Cinema in Concert أعلنوا أصواتهم على النحو التالي:

جائزة "العين الذهبية" لأفضل موسيقى للفيلم

مُنحت جائزة "العين الذهبية" Goldenen Auge المرموقة لأفضل موسيقى تصويرية للملحن الكندي "أحمد سوروكو" Ahmed Soroko تعود هذه الجائزة إلى هذا الموسيقي الشاب وعازف البيانو الرسمي لأوركسترا مدينة مونتريال، وذلك بسبب الصدى العاطفي للأغنية، وكلماتها الجميلة، والاستخدام الخبير للديناميكيات، فضلاً عن اللحظات الهادئة التي خلقها الملحن، والتي تشمل أخذت جميع العناصر الفردية لمزيج اللون والشكل والمنظور

جائزة لعدد من نجوم السينما العالمية

تم خلال الدورة العشرين لمهرجان "زيورخ" السينمائي الدولي، منح جائزة مرموقة لعدد من مشاهير المصورين السينمائيين في العالم، ومن بينهم؛ "كيت وينسلت" Kate Winslet الممثلة الأمريكية الشهيرة، جائزة الأيقونة الذهبية Golden Icon Award، "جود لاو" Jude Law الممثلة الإنجليزية، جائزة العين الذهبية، "باميلا أندرسون" Pamela Anderson الممثلة الأمريكية الكندية، جائزة العين الذهبية، "أليسيا فيكاندر" Alicia Vikander ممثلة سويدية، جائزة العين الذهبية، "إدوارد بيرجر" Edward Berger مخرج سويسري شهير، "إميل ستاينبرجر" Emil Steinberger ممثل كوميدي سويسري، جائزة الإنجاز مدى الحياة، "هوارد شور" Howard Shore ملحن وقائد فرقة موسيقية كندية وحصلت على جائزة "الإنجاز الفني" و"روج ساذرلاند" Roeg Sutherland جائزة Game Changer.

مناظر صوتية للسينما والمدن الكبرى وقصص كبيرة

الدورة العشرون لمهرجان "زيورخ" السينمائي الدولي تحت الإدارة الفنية لـ "كريستيان يونغين" Christian Jungen وبعرض 107 أفلام لمخرجين دول حول العالم في أقسام مختلفة منها؛ قسم "المسابقة الدولية الرئيسية"، قسم "المسابقة الدولية للأفلام الوثائقية"، قسم "المسابقة الدولية لموسيقى الأفلام"، قسم "العرض الأول" قسم غير تنافسي، قسم "في السينما"، قسم "السينما السويسرية"، القسم غير التنافسي "عروض العالم الكبير"، قسم "خطوط الحدود"، قسم "الأصوات" (مشاهد صوتية سينمائية)، قسم "المدن الكبرى، قصص كبيرة"، قسم "الحوار مع صانعي الأفلام ونجوم السينما"، قسم "جلسات العرض السينمائي" قسم وعدة أقسام أخرى؛ وقد انعقد في زيورخ، سويسرا.

كتابة: منصور جهاني

تصوير: موقع المهرجان